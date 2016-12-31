النضال الشعبي تنعى عضو مكتبها السياسي بدمشق عبد الكريم شكوكاني

رام الله/PNN- نعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني الى شعبنا الفلسطيني عضو مكتبها السياسي عبد الكريم شكوكاني “أبو محمد عبد الكريم “، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت في دمشق

وقالت الجبهة: نفتقد اليوم مناضل وطن عرف بأخلاقه الثورية ونضاله المتواصل منذ التحاقه بالعمل الوطني، حيث التحق بصفوف الثورة الفلسطينية عام 1969 ، وهو من مدينة اللد الفلسطينية واستلم مهام تنظيمية وعسكرية في صفوف الجبهة .

وأشارت الجبهة الى الرفيق شكوكاني و نضاله في صفوفها، حيث شكل نموذجاً للمناضل الملتزم، ورمزاً من رموزها المناضلة، وعاش حياته رمزاً للاستقامة والنقاء الثوري، ونذر نفسه من أجل فلسطين وحريتها واستقلالها، ولم يبخل بجهده وعطاءه لتبقى القضية الوطنية الفلسطينية خالدة في قلوب أبناء شعبنا جيلاً بعد جيل.

وعاهدت الجبهة القائد الوطني أن تواصل المسيرة والنضال والكفاح على خطاه وخطى رفيق دربه الشهيد سمير غوشة حتى تحقيق أهداف شعبنا في العودة والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.