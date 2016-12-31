أسعار المحروقات والغاز لشهر كانون ثاني 2017

‏2 ساعتين مضت أقتصاد, مختارات PNN 249 زيارة

 رام الله/PNN – أعلنت  وزارة المالية- الهيئة العامة للبترول- أن أسعار المحروقات والغاز للمستهلك لشهر كانون ثاني 2017  في  كافة محافظات الوطن الشمالية والجنوبية اعتبارا من يوم غد الاحد الموافق 1-1-2017 هي على النحو التالي:

 * المحروقات

الصنف

السعر/ شيكل

سولار

5.51

بنزين 95

6.07

بنزين 98

6.61

الكاز

5.51

  * الغاز

1- سعر أسطوانة الغاز 12 كيلوغراماً، للمستهلك 56 شيكلاً في محل الموزع.

2- سعر أسطوانة الغاز5 كيلوغرام، للمستهلك 23 شيكلاً في محل الموزع.

3- سعر أسطوانة الغاز 48 كيلوغراماً، للمستهلك 224 شيكل.

4 – سعر لتر الغاز واصل إلى العمارات والمؤسسات 2.37 شيكل.

  خدمة التوصيل لمنزل المستهلك 2 شيكل فقط.

وأكدت الهيئة ضرورة التزام جميع أصحاب المحطات وموزعي الغاز، بالأسعار المحددة أعلاه، تحت طائلة المسؤولية القانونية.

Print Friendly
جميع الحقوق محفوظة لشبكة فلسطين الأخبارية © 2015