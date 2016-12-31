أسعار المحروقات والغاز لشهر كانون ثاني 2017

رام الله/PNN – أعلنت وزارة المالية- الهيئة العامة للبترول- أن أسعار المحروقات والغاز للمستهلك لشهر كانون ثاني 2017 في كافة محافظات الوطن الشمالية والجنوبية اعتبارا من يوم غد الاحد الموافق 1-1-2017 هي على النحو التالي: