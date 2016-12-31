أسعار المحروقات والغاز لشهر كانون ثاني 2017

رام الله/PNN – أعلنت وزارة المالية- الهيئة العامة للبترول- أن أسعار المحروقات والغاز للمستهلك لشهر كانون ثاني 2017 في كافة محافظات الوطن الشمالية والجنوبية اعتبارا من يوم غد الاحد الموافق 1-1-2017 هي على النحو التالي:
* المحروقات
|
الصنف
|
السعر/ شيكل
|
سولار
|
5.51
|
بنزين 95
|
6.07
|
بنزين 98
|
6.61
|
الكاز
|
5.51
* الغاز
1- سعر أسطوانة الغاز 12 كيلوغراماً، للمستهلك 56 شيكلاً في محل الموزع.
2- سعر أسطوانة الغاز5 كيلوغرام، للمستهلك 23 شيكلاً في محل الموزع.
3- سعر أسطوانة الغاز 48 كيلوغراماً، للمستهلك 224 شيكل.
4 – سعر لتر الغاز واصل إلى العمارات والمؤسسات 2.37 شيكل.
خدمة التوصيل لمنزل المستهلك 2 شيكل فقط.
وأكدت الهيئة ضرورة التزام جميع أصحاب المحطات وموزعي الغاز، بالأسعار المحددة أعلاه، تحت طائلة المسؤولية القانونية.