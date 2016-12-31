فنّانين غيّبهم الموت في 2016 آخرهم وائل نور .. تعرفوا عليهم

شهد الوسط الفني العربي أحداث محزنة بوفاة عدد من الفنانين والمشاهير، بعد مرور الربع الأول من عام 2016، وكان آخرها رحيل الفنان المصري وائل نور نستعرض لكم في هذا التقرير الفنانين الذين رحلوا منذ بداية العام الحالي حتى الآن.

1 – ممدوح عبد العليم

توفي الفنان المصري في الخامس من كانون الثاني/يناير 2016، عن عمر ناهز 60 عامًا، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء ممارسته الرياضة .

أبرز أعماله الفنية

بدأ في مسلسل “أصيلة”، “صيام صيام”، “أخو البنات”، “دعوة ‏للحب”، “حب في الخريف”، “القاهرة والناس”، “زينب”، “ليلة القبض على فاطمة”، “ليالي الحلمية”، “الضوء الشارد”، “سامحوني ماكانش قصدي”، كما قدم على المسرح مسرحية بعنوان “بداية ونهاية”.

2 – حمدي أحمد

توفي الممثل حمدي أحمد في كانون الثاني/يناير 2016عن عمر يناهز 82 عامًا، عقب سلسلة أزمات صحية مر بها .

أبرز أعماله الفنية

بلغ رصيد الفنان أحمد حوالي 35 مسرحية و25 فيلما سينمائيا و30 فيلما تليفزيونيا، بالإضافة إلى 89 مسلسلا تليفزيونيا، ومن أبرز أعماله السينمائية: “أبناء الصمت”، “المتمردون”، “لقاء مع الماضي”، “الأرض”، “فجر الإسلام”، “سوق المتعة”، “أنف وثلاثة عيون”، “صرخة نملة”.

3 – يسرى الإبياري

توفي المؤلف والمنتج السينمائي والمسرحي المصري، نجل الكاتب أبو السعود الإبياري، في 10 كانون الثاني/يناير 2016، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 86 عامًا.

أبرز أعماله الفنية

قدم العديد من الاعمال المسرحيه، وفي مقدمتها مسرحية “عش المجانين”.

4 – صبحي شفيق

توفى الكاتب والمخرج السينمائي المصري في 14 كانون الثاني/يناير، عن عمر ناهز 84 عامًا.

أبرز أعماله الفنية :

أخرج شفيق أفلاما تسجيلية منها “الإيقاع” و”صناع النغم” و”القاهرة كما أراها” إضافة إلى مسلسلين تلفزيونيين في مجال الخيال العلمي هما “برج الهدهد” و”قمرة وأمورة”. كما كتب وأخرج فيلما روائيا طويلا واحدا عنوانه “التلاقي” عام 1972 .

5 – عبدالعزيز مكيوي

توفي الفنان في الثامن عشر من كانون الثاني / يناير، عن عمر يناهز الـ82 عاما بسبب أمراض الشيخوخة فى دار مسنين بمصر الجديدة .

أبرز اعماله الفنية :

لم يظهر في الكثير من الأعمال الفنية، إلا أن دور “علي طه” في فيلم “القاهرة 30″، هو الأبرز في تاريخه، كما أدى أدوارًا مهمة في مسلسل “أوراق مصرية”، و”لا وقت للحب”، وفيلم “لا تطفئ الشمس”.

6 – سيد زيان

توفي الفنان المصري الكبير سيد زيان، في الثالث عشر من إبريل 2016 عن عمر يناهز 73 عاما بعد صراع مع المرض.

أبرز أعماله الفنية

بدأ زيّان مشواره مع الفن من خلال فرقة المسرح العسكري، ثم اكتشفت موهبته في الكوميديا بعدما انضم إلى فرقة الهواة، وأول دور كوميدي كام في مسرحية “إعلان جواز”.

أدى دوراً بارزاً في مسرحية “حركة واحدة أضيعك” و “مسرحية سيدتي الجميلة”. ثم إشترك في العديد من المسلسلات التلفزيونية، كما اختطفته السينما ليقدم البطولة المطلقة لأول مرة في أفلام “دورية نص الليل” “حظ من السماء” “كيف تسرق مليونيرا”.

7 – فؤاد الشطي

توفي في الكويت في السابع من إبريل عام 2016 عن عمر يناهز 65 عاماً بعد صراع مع المرض.

أبرز اعماله الفنية :

قدم العديد من الاعمال المسرحية، منها: “سلطان للبيع” ، “خروف نيام نيام” “احذروا” ، ومسرحية “القضية خارج الملف” .

8 – أشهر طفلة مصرية وعربية بالسينما ( فيروز)

توفيت الفنانة المصرية فيروز في 31 كانون الثاني / ينانير عن عمر يناهز 72 عاما بعد تدهور حالتها الصحية لإصابتها بمرض الكلى والكبد.

أبرز أعمالها الفنية :

بطولة فيلم “ياسمين”، “وفيروز هانم” و”الحرمان” و”صورة الزفاف” و “دهب” و “عصافير الجنة” و “إسماعيل يس طرزان” و “أيامي السعيدة” و “إسماعيل يس للبيع” و “بفكر في اللي ناسيني” .

9 – وائل نور

توفى الممثل المصري وائل نور في أيار / مايو عن عمر يناهز 55 عاما، وتم معرفة خبر وفاته عندما حاول سائقه الاتصال به أكثر من مرة لكنه لم يرد عليه، فاضطر أن يكسر باب الشقة بمساعدة أصدقائه ليجدوه متوفيا.

أبرز أعماله الفنية :

قدم ما يقرب من 140 عملا، كان أبرزها “البخيل وأنا” و”ذئاب الجبل” و “صابر يا عم صابر”، حيث امتلك في رصيده ما يقرب من 80 مسلسلا.

كما أن له رصيد كبير من الأفلام مثل فيلم “البيه البواب”، وكانت آخر أعماله السينمائية فيلم “الليلة الكبيرة” .

نقلا عن روتانا