فيديو:كتائب القسام تنشر فيديو في ذكرى ميلاد الجندي “شاؤول أرون” الثالثة والعشرين

غزة/PNN – نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” مقطعي فيديو في ذكرى ميلاد الجندي الأسير “شاؤول أرون” الثالثة والعشرين، ومع نهاية عام 2016م.

وردت في ختام مقطع الفيديو الأول عبارة: “عام جديد والجندي شاؤول بعيداً عن أهله” باللغتين العربية والعبرية.

وأظهرت القسام في المقطع الأول رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو كالمهرج بينما كان شاؤول في مشهد تمثيلي مكبلاً من يديه ويحتفل بيوم ميلاده وهو حزين في الأسر.

أما المقطع الثاني فعرض احتفال تمثيلي لجنود إسرائيليين مع شاؤول في الأسر وهم يهتفون بكلمات الاحتفال باللغة العبرية.