أبو يوسف: شعبنا جسد الثورة بالنضال والمقاومة والتف حول “فتح” وفصائل العمل الوطني في “م.ت.ف”

رام الله/PNN – أكد الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، أن الشعب الفلسطيني ما زال متمسكا بمقاومته وثوابته، وتعزيز صموده على الأرض، للاستمرار بمعركته مع الاحتلال حتى الوصول إلى الحرية والاستقلال، مشددا في الذكرى الـ 52 للثورة الفلسطينية المعاصرة، على أن شعبنا جسد في إطارها أسمى آيات النضال والمقاومة.

وقال أبو يوسف، في حديث لإذاعة موطني اليوم السبت: “محطات كبيرة ومؤلمه شكلت مسيرة الثورة الفلسطينية المعاصرة، كما جسدت الاستقلالية الفلسطينية والقرار الوطني المستقل”، مشددا على أن منظمة التحرير التي انطوى الجميع في إطارها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وكإطار كفاحي لكل فصائل العمل الوطني الفلسطيني، ستبقى مستمرة بنضالها للوصول إلى الحرية.

وأوضح أبو يوسف أن مسيرة الثورة الفلسطينية، تؤكد على استقلالية القرار الوطني الفلسطيني ولا تسمح بالتدخل بالشؤون الداخلية، وبالتالي ستستمر مواجهة الاحتلال في إطار الوحدة الوطنية الفلسطينية والكفاح الوطني.