محيسن: نواجه الاحتلال استراتيجياً ومستعدون للتضحية لتحقيق أهداف شعبنا

رام الله/PNN – شدد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن، على تمسك القيادة الفلسطينية باستقلالية القرار الوطني الفلسطيني المستقل، واستعداد الحركة للتضحية لتحقيق اهداف الشعب الفلسطيني الوطنية.

وقال محيسن في لقاء لإذاعة موطني اليوم السبت، بمناسبة الذكرى الـ52 لانطلاقة الثورة الفلسطينية: “إن حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” جددت نفسها بعقد مؤتمرها العام السابع، ووجهت رسائل للعالم بأنها الرقم الصعب، واستعدادها للتضحية دائما لا علاء المصالح العليا لشعب فلسطين والحفاظ على قرارها المستقل.

واكد محيسن استراتيجية الحركة لمواجهة الاحتلال والاستيطان العنصري الاسرائيلي الباطل قانونا، مشيداً بالإنجازات الفلسطينية على صعيدي المقاومة الشعبية وميدان المحافل الدولية.

واضاف “نعمل على عزلة سياسة دولة الاحتلال” “لافتا الى تخبطها وتخوفها من محاكمة دول العالم لها على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وبناء الكتل الاستيطانية المعتبرة في القانون الدولي جرائم حرب .

وأعرب محيسن عن أمله بأن يكون عام 2017 عام نهاية الاحتلال، مؤكداً جهود القيادة الفلسطينية المكثفة لتحقيق هذا الهدف، مشيراً لتشكيل لجنة وطنية للتواصل مع الأشقاء العرب من أجل تنسيق الجهود في الساحة الدولية.