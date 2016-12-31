عريقات يبحث مع شكري الأوضاع في فلسطين

القاهرة/PNN – بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، ملفات هامة تتعلق بالقضية الفلسطينية، وآخر التطورات الخاصة بالقضية ومستقبل عملية السلام في الشرق الأوسط.

وتناول اللقاء الذي عقد في مقر الخارجية المصرية اليوم السبت، الإنجاز التاريخي الذي تحقق في مجلس الأمن فيما يتعلق بالقرار (2334)، واهمية تبنيه ومطالبة دول المجلس بالتمييز في معاملاتها بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي المحتلة عام 1967، كون الاستيطان غير قانوني.

كما تطرق اللقاء، الى ان القرار يمهد الطريق لنجاح المؤتمر الدولي للسلام الذي دعت إليه فرنسا في منتصف الشهر المقبل، متمنيا أن يخرج المؤتمر بآلية دولية وجدول زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

واعرب عريقات خلال اللقاء عن شكره لمصر الشقيقة لما تبذله من جهود داعمة ومؤيدة للقرارات الفلسطينية في المحافل الدولية لتحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

حضر اللقاء، سفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم في الجامعة العربية جمال الشوبكي.

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