إبراهيموفيتش: أداء ميسي في الملعب مثل البلاي ستيشن

بيت لحم/PNN – أشاد زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للمرة الثانية في أقل من أسبوع ، مؤكداً أن كرة القدم لن يتكرر بها لاعب مثل نجم برشلونة.

وأكد زلاتان إبراهيموفيتش في الأسبوع الماضي أنه سيقدم جائزة الكرة الذهبية إذا حصل عليها في أي موسم آخر إلى ليونيل ميسي ، تعبيراً عن امتنانه لزميله السابق الذي اعتبره فريداً من نوعه.

وقال النجم السويدي : “أعتقد أن ميسي فريد من نوعه وأنا لا أعرف ما إذا كنا سنرى لاعب آخر يقوم بأشياء من أسلوبه الخاص ، لا أعتقد أنه من الممكن لأي شخص آخر أن يصبح من هذا النوع”.

وحول الانتقادات التي يتعرض لها ليونيل ميسي في الأرجنتين أضاف: “أعتقد أننا يجب أن نقدر كل شيء يقوم به وخصوصاً في الأرجنتين ، لاعب مثل ميسي يجب أن تستمع به أثناء اللعب لأنه لاعب مميز”.

وتابع بقوله: “كنت محظوظاً بما فيه الكفاية لرؤيته كل يوم خلال مشواري في برشلونة ، إنه يلعب مثل البلاي ستيشن ، بحيث تقدم له الكرة وهو يبدأ بمراوغة جميع اللاعبين، هذا هو ميسي”.