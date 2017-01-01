الاحتلال يخطر بوقف العمل ببئر مياه في الخضر ويستولي على سيارة شحن

بيت لحم /PNN- أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنا من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، بوقف العمل في بئر لتجميع مياه الأمطار، واستولت على سيارة شحن .

قال ممثل هيئة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية إن قوة من جيش الاحتلال يرافقها موظفون من الإدارة المدنية اقتحمت منطقة “الهدف” وهي أراضي زراعية، وأخطرت المواطن إبراهيم سليمان

محمد صبيح (50عاما)، بوقف العمل في بئر مياه يقوم بتشييده بحجة عدم الترخيص.

وأضاف أن جنود الاحتلال استولوا على سيارة شحن كانت تنقل مواد بناء لصاحب البئر، مؤكدا أن هذه الممارسات تأتي في إطار التضييق على أصحاب الأرض ودفعهم للهجرة من المنطقة، للاستيلاء عليها في إطار

مخططات استيطانية.