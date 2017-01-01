التوقعات التفصيلية للعام 2017 لجميع الابراج من الفلكي ابراهيم حزبون

بيت لحم/PNN – عام 2017 مرتبط بالشمس على اعتبار أن مجموع الاعداد: 7 + 1 + 0 + 2 تساوي 10 وبعد شطب الصفر يتبقى لدينا رقم 1 ذو الصلة بالشمس في علم الارقام. اذن مبدئياً مواليد برج الاسد الذين يتأثرون من الشمس وكذلك من طالعه الاسد يستفيدون من هذا العام وكذلك من ولد في 1 أو 10 أو 19 أو 28 من اي شهر كان.

ما يسترعي الانتباه في هذا العام اننا نكون اكثر تصميما وتأكيدا على بلوغ الهدف الذي نصبو اليه كما تحصل بعض الدول المستضعفة على استقلالها.

نلاحظ ايضا تطورات ايجابية في الصناعات ذات الصلة بالنيران.

كوكب الحظ المشتري يتواجد في برج الميزان من بداية العام حتى 10.10.2017. من بداية العام يتقدم على درجة 21 ° ليصل درجة 23 ° في 5.2.2017 ثم يبدأ بالتراجع حتى يعود الى درجة 13 ° في 9.6.2017. مواليد 14 حتى 16.10 يحققون خلال اول شهر من السنة انجازات ملحوظة ، بعد ذلك ومع تراجع المشتري لمدة خمسة اشهر نشعر بان الانجازات التي يتوخاها مواليد الميزان تتضائل نسبيا . واكثر المستفيدين خلال النصف الاول من العام هم مواليد 4.10 حتى 15.10, من 10.6.2017 شرع المشتري في حركة امامية ابتداء من درجة 13 ° ويستمرعلى هذا المنوال حتى يصل الدرجة الاخيرة في البرج في 10.10.2017, اكثر المستفيدين هم مواليد 6.10 حتى 15.10 وذلك من 10.6.2017 حتى نهاية شهر 8 أما مواليد 16.10 حتى 22.10 فاستفادتهم واضحة خلال شهر 9 واول عشرة ايام من شهر 10 .

جدير بالذكر ان من طالعه الميزان يستفيد أيضا خلال العام .

على عكس كوكب المشتري فان كوكب زحل الصعب والموجود في برج القوس يتقدم من بداية العام على درجة 21 ° حتى يصل 27 ° ثم يتراجع ليعود الى درجة 21 ° ، ومرة اخرى يتقدم ليصل درجة 27 °, هذه الحركات تتواصل من بداية العام حتى شهر نوفمبر تشرين ثاني واكثر المتضررين هم مواليد 13.12 حتى 19.12 ، أما مواليد 20.12 حتى 22.12 فيشعرون بالضغط خلال الشهر الاخير من السنة .

كوكب اورانوس يبدأ على درجة 21 ° في برج الحمل ويتقدم ليصل الى درجة 28 ° في شهر آب اغسطس ثم يعود في حركة تراجعية ليصل حتى نهاية العام درجة 24 ° ، مغزى ذلك ان مواليد 11 حتى 18.4 هم الذين سيشعرون تغيرا مفاجئاً في مجرى حياتهم قد يطال اي مجال يهمهم مثل العمل او السكن او الوضع الاجتماعي والعائلي او حياتهم الشخصية .

كوكب بلوتو يبدأ العام على درجة 16 ° في برج الجدي ويتقدم في حركة امامية حتى يصل درجة 19 ° ثم يتراجع ليعود الى درجة 16 ° في شهر سبتمبر ايلول ومرة اخرى في حركة امامية حتى نهاية العام ويصل درجة 18 °. كوكب بلوتو كوكب صعب يهدم ما يراه غير مناسب ليبني من جديد ما هو أفضل منه فهو شبيه بالجراح الذي يجري العملية الجراحية لاستئصال ورم خبيث او عضو فاسد بهدف ادخال تعديل على حياة المريض فالعملية مؤلمة وعادة تصاحبها بعض التأثيرات الجانبية السلبية ، لكن اذا نجحت العملية فالمريض يتعافى في نهاية المطاف وهذا ما سيفعله كوكب بلوتو مع مواليد 7 حتى 9.1 اذ يحصل تغيير جذري متطرف في حياتهم يعود بالنفع عليهم على المدى البعيد.

كوكب نبتون يتراوح بين الدرجات 9 ° حتى 14 ° في برج الحوت بين حركة امامية وتراجعية طوال العام … نبتون هو كوكب الالهام الفني والخيال والاوهام … من ناحية ايجابية يزيد من الابداع الفني اما سلبيا فهو يضلل ويخدع … اكثر المستفيدين منه في الابداع الفني هو مواليد 28.2 حتى 5.3 ولكن اذا كان هذا الكوكب في خارطتهم على زاوية صعبة فهم معرضون لحالة من التضليل او الخداع ليس من الضروري ان يكون من الاخرين وانما من انفسهم … اذا كانوا طلابا عليهم التأكد من المادة التي يرغبون في دراستها والتأكد من حفظها واذا كانوا من الضعاف نفسيا الا ينجرفوا وراء الكحوليات والسموم الاخرى فمن يتناول دواء عليه التأكد من صلاحيته ومن الكمية التي يجب تناولها .

كوكب الزهرة المسؤول عن العاطفة والجمال والفن والمال يتراجع هذه السنة اولا في برج الحمل من 4.3.2017 حتى 2.4.2017 ثم في الحوت من 3.4.2017 حتى 15.4.2017 – عندما يتراجع هذا الكوكب يجب ان نحذر جميعا في علاقتنا مع الغير لا سيما مع احبائنا فقد تتوتر العلاقة لاتفه الاسباب .. من يبدأ علاقة عاطفية في فترة التراجع لا تهمد وقد تتسبب في صدمة لصاحبها . ماليا يجب الحذر ايضا في اي خطوة نقوم بها . عمليات التجميل تعود بالضرر على من يقوم بها فهي غالبا لا تنجح بالشكل المطلوب وقد تترك اثرا سلبيا لدى المريض جسديا ونفسيا .

يحصل خلال العام كسوفان للشمس وخسوفان للقمر . الكسوف الاول في 26.2.2017 في برج الحوت والثاني في الاسد في 21.8.2017 اما الخسوف الاول ففي 11.2.2017 في برج الاسد والثاني في الدلو في 7.8.2017 . الكسوف والخسوف كلاهما سلبي على الجميع لكن المتضرر الاكبر هو صاحب البرج المقابل للبرج الذي يحصل فيه الكسوف والخسوف . في فترتي الكسوف والخسوف نمتنع عن القيام باي خطوة ذات أهمية .

كوكب عطارد يتراجع بمعدل ثلاث مرات سنويا . سيكون تراجعه امتدادا من نهاية عام 2016 وحتى 8.1.2017 اولا في برج الجدي حتى 4.1.2017 ثم في القوس حتى 8.1.2017 – المرة الثانية للتراجع من 10.4.2017 حتى 20.4.2017 في الثور ثم الحمل حتى 3.5.2017 – المرة الثالثة من 12.8.2017 حتى 31.8.2017 في العذراء ثم الاسد حتى 5.9.2017 واخيرا في برج القوس من 3.12.2017 حتى 22.12.2017 خلال فترة التراجع نشعر بتشويشات في حياتنا اليومية فتتعطل الاتصالات والمواصلات وتزدحم حركة المرور وتكثر سرقة السيارات . نلاحظ ايضا تلف اجهزة كهربائية وميكانيكية ، كما تتذبذب الاسعار في البورصة في اتجاهين متناقضين وكذك الامر مع اسعار العملات … من المحتمل ان ننسى حاجيات ونفتقدها .

جدير بالذكر ان كوكب اورانوس المسؤول عن التغييرات المفاجئة والانقلاب والاستقلالية ما زال موجودا في برج الحمل الناري القيادي وهو يشكل زاوية التربيع الصعبة مع كوكب الدمار بلوتو منذ عام 2011 – هذه هي آخر سنة لهذه الزاوية فاعتبارا من عام 2018 يبدأ التغيير التدريجي وتبدأ الامور تتخذ اتجاها ايجابيا اكثر، سواء في العلاقات الدولية او تكون بداية النهاية لبعض النزاعات التي استمرت عدة سنوات .

هل تتحرك الامور بشكل ايجابي في منطقتنا فيحل السلام اخيرا؟ مع مزيد الاسف لا تلوح في الافق بوادر مشجعة لذلك ولكن في نفس الوقت ليست من بوادر للحرب او مواجهة تبعث على القلق بين الفلسطينيين والاسرائيليين.. بكلمة اخرى عام 2017 يشابه الى حد كبير عام 2016 في هذا الاتجاه .

حركة داعش تتقلص تدريجيا ولكنها تظل صامدة طوال العام بين صعود وهبوط وستتسبب في المزيد من المتاعب والتفجيرات في اكثر من منطقة من مناطق العالم رغم الضربات التي تلقتها في العراق وسوريا.

المناطق الساخنة في العالم العربي تظل تشهد القلاقل والاضطرابات لا سيما في سوريا والعراق وليبيا واليمن ولا تبدو نهاية لهذا النفق المعتم خلال العام .

ايران وسوريا تنتميان الى برج الحمل حيث يتواجد كوكب اورانوس ، الاولى تخشى بحق تحولات في السياسة الامريكية تجاهها لا سيما امكانية الغاء الاتفاق النووي او اعادة العقوبات الاقتصادية عليها وبالتالي انكماش في العملة والاقتصاد الايراني … عنصر المفاجأة من اورانوس تمثل في سوريا اكثر ما تمثل في دخول روسيا الحرب بشكل عملي ومفاجىء منذ العام الماضي وما زال .

بريطانيا ودول اوروبا الغربية بصورة عامة أمام تحديات كبيرة لاسيما فيما يتعلق بالجنيه الاسترليني واليورو ويتطلب الامر وقتا طويلا للخروج من الازمة الاقتصادية.

الولايات المتحدة تستفيد بشكل خاص في الامور العقارية فاسعار البيوت معرضة للارتفاع وكذلك الدولار الامريكي .. مشروع اوباما الصحي يتعطل بتأثير من زحل الموجود في بيت الصحة للحكومة الامريكية .

ستواجه الحكومة الامريكية عقبات لها صلة بالعنصرية ولكنها تنجح في نهاية العام في السيطرة على الاوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

من الدول المستفيدة هذا العام السعودية والصين الشعبية فالاولى رغم كل التحديات تظل قوية والثانية تتوسع اقتصاديا على حساب الاخرين .

كما وقامت شبكة فلسطين الاخبارية PNN بعمل مقابلة مع عالم الفلك ابراهيم حزبون حول توقعاته:-

https://youtu.be/AMm-Y7S_sLE

الحمل

21/3-19/4

يستفيد مواليد هذا البرج في موضوع الشراكة سواء كانت شراكة عمل او عاطفة ويطال اكثر من غيرهم مواليد 11.4 حتى 20.4 – منهم من تتم خطبته او زفافه ومنهم من يوقع عقدا تجاريا يعود بالنفع عليه .

سلبيا يجدون صعوبة في مجال الدراسة والتدريس الاكاديمي وفي الهجرة والسفر البعيد والمواضيع القضائية واكثر المتضررين هم ايضا مواليد 11.4 حتى 20.4 .

يحدث تغيير جذري في مجال عمل بع

ض مواليد الحمل بحيث يفقدون عملهم الحالي ليجدوا عملا افضل منه في وقت لاحق واكثر المتأثرين هم مواليد 6.4 حتى 9.4 .

يختبر مواليد الحمل تغييرات جذرية تطرأ على مجرى حياتهم قد تطال عملهم او مسكنهم او علاقتهم العائلية وغير ذلك .. هذه التغييرات يصعب تحديدها او معرفة اذا كانت ايجابية او سلبية لانها مرتبطة بكوكب المفاجآت اورانوس ويشعر بها مواليد العشرية الثالثة من البرج .

على مواليد برج الحمل الحذر من مؤامرة تحاك ضدهم في الخفاء في الفترة ما بين بداية العام وحتى 27.1.2017 – عليهم ايضا الحذر في السياقة داخل المدن وفي علاقتهم مع الاخوة والجيران ما بين 21.4.2017 و 4.6.2017 ومن النيران والادوات الحادة في الفترة ما بين 5.6.2017 و 20.7.2017 ليتجنبوا ايضا رفع حاجية ثقيلة عن الارض ما بين 5.9.2017 و 22.10.2017 فتراتهم العاطفية من 28.1.2017 حتى 9.3.2017 ومن 28.4.2017 حتى 5.6.2017 ومن 20.7.2017 حتى 5.9.2017 ومن 23.10.2017 حتى 8.12.2017 .

اصعب فترة عاطفية من 4.3.2017 حتى 2.4.2017 – عليهم الحذر من الوقوع في مطب عاطفي .

ماليا تتاح الفرصة لمكسب من 21.4.2017 حتى 20.5.2017 ومن 6.6.2017 حتى 4.7.2017 ومن 23.10.2017 حتى 30.11.2017 – فرص العمل تتوفر من 23.8.2017 حتى 14.10.2017 خلال فصل الخريف تتاح الفرصة لمكسب مالي مصدره شراكة او تعويض او قرض .

الثور

20/4-20/5

يستفيدون في مجال العمل وبالذات في العلاقة مع الزملاء والزميلات منهم من يبدأ علاقة عاطفية ضمن مجال عمله قد تؤدي الى ارتباط في وقت لاحق . الفرصة متاحة ايضا لمن يبحث عن عمل واكثر المستفيدين هم مواليد 4.5 حتى 15.5 خلال معظم اشهر السنة حتى شهر آب اغسطس اما مواليد 16.5 حتى 22.5 فتكمن استفادتهم في شهري سبتمبر ايلول واكتوبر تشرين اول . يحافظ مواليد الثور على صحتهم ولكن عليهم الانتباه جيدا من البدانة لا سيما ان غالبيتهم يميلون الى ذلك .

تتركز مصاعبهم في الامور المالية المشتركة .. سيواجهون المتاعب في تحصيل مال يعود لهم من تعويض او شراكة او تركة .. عليهم دراسة اي مشروع مالي مشترك يرغبون في القيام به والحذر كل الحذر من كفالة او اقراض شخص غير ذي ثقة مالا لئلا يتورطون في وقت لاحق . اكثر المعرضين لذلك هم مواليد 11.5 حتى 20.5 .

يحصل تغيير جذري لبعض التجار في عمليات الاستيراد والتصدير فقد يشمل ذلك تجارة من نوع غير النوع الذي اعتادوه او ان تطلب الشركة التي يتعاملون معها شروطا اخرى غير المتفق عليها وسيشعر بذلك اكثر من غيرهم مواليد 29.4 حتى 1.5 – ثمة امكانية ايضا لان يسعى مواليد الفترة المذكورة في موضوع الهجرة للخارج.

بعض مواليد الثور ينجذبون نحو الامور الغامضة في محاولة لادراكها اكثر من قبل .

على مواليد الثور الحذر ممن يتآمر عليهم من وراء الكواليس في الفترة ما بين 28.1.2017 حتى 9.3.2017 – ليحذروا السياقة داخل المدن وفي العلاقة مع الاخوة والجيران من 5.6.2017 حتى 20.7.2017 – ليتجنبوا رفع حاجية ثقيلة عن الارض من 23.10.2017 حتى 8.12.2017 .

فتراتهم العاطفية من 6.6.2017 حتى 4.7.2017 ومن 20.9.2017 حتى 14.10.2017 ومن 7.11.2017 حتى 30.11.2017 .

ماليا لديهم فرص من 21.5.2017 حتى 31.7.2017 ومن 21.11.2017 حتى 24.12.2017 للعمل من 23.9.2017 حتى 7.11.2017 .

خلال فصل الخريف يعززون شراكتهم في العمل والعاطفة .

الجوزاء

21/5-20/6

بصورة عامة يعود عام 2017 على مواليد هذا البرج بالفائدة في اتجاهين رئيسيين هما العاطفة والحظ المالي … عاطفيا منهم من يبدأ علاقة عاطفية جديدة تؤدي الى ارتباط في وقت لاحق ومنهم من يعزز العلاقة القائمة .. ماليا لا يتخلى الحظ عنهم وليس بالضرورة ان يكون الحظ عن طريق ورقة يانصيب بل من المحتمل ان تتوفر فرص لصفقات مالية يلعب الحظ دورا فيها ، كما تصل اخبار سارة تتعلق بانجاز لاحد ابنائهم . هذه السنة ايضا جيدة للنساء من هذا البرج للدخول في الحمل.

على عكس ذلك يواجه قسم من مواليد الجوزاء صعوبة في الشراكة سواء كانت شراكة عمل او عاطفة واكثر المتضررين هم مواليد 10.6 حتى 21.6 منهم من تنتهي شراكته في العمل بسبب افلاس الشركة التي يعمل فيها ومنهم من يكتشف ان شريك العمل لم يعد مؤتمنا كما تصور في البداية فتنتهي الشراكة بينهما . اما بخصوص شراكة العاطفة فيطرأ ضغط بحيث يتم فراق او طلاق او يضطر أحد الزوجين للسفر لفترة طويلة ضمن مشروع عمل في الخارج وقد يفقد أحد الطفين شريك الحياة نتيجة المرض او الوفاة .

يختبر مواليد 10.6 حتى 21.6 تغييرا مفاجئا في العلاقة العاطفية.

على مواليد الجوزاء التأكد من طموحاتهم في مجال العمل والا يتركوا لخيالهم يشطح بهم الى عالم وهمي خاصة في علاقتهم مع المسؤولين .

على مواليد 7.6 حتى 10.6 الانتباه في اي خطوة مالية مشتركة يقومون بها … من المحتمل ان يطرأ تغيير مفاجىء حول مال مشترك يعود لهم .. من يملك بوليصة تأمين عليه تفحصها من جديد والتأكد من صلاحيتها وكذلك من يتعامل مع ضريبة الدخل عليه التدقيق في حساباته.

على مواليد الجوزاء الحذر من اي مؤامرة تحاك ضدهم في الفترة ما بين 10.3.2017 حتى 21.4.2017 والحذر في السياقة داخل المدن من 20.7.2017 حتى 5.9.2017 ومن النيران والادوات الحادة من 5.9.2017 حتى 22.10.2017 .

الفترات العاطفية : من 5.7.2017 حتى 31.7.2017 ومن 14.10.2017 حتى 7.11.2017 ومن 1.12.2017 حتى 24.12.2017.

ماليا الفرصة متاحة من 22.6.2017 حتى 25.8.2017 وللعمل اول شهر من السنة ومن 7.11.2017 حتى 30.11.2017 .

خلال فصل الخريف يستفيد مواليد الجوزاء في العلاقة مع زملاء العمل ويحافظون على صحتهم لكن ليحذروا البدانة .

السرطان

21/6-22/7

يستفيد مواليد هذا البرج في مجال السكن والعقارات .. منهم من يدخل تعديلا على ديكور البيت او يغير مسكنه, ومنهم من يشتري او يبيع عقارا بثمن جيد . يعززون الروابط العائلية وثمة احتمال لان يهل مولود جديد لاحد افراد العائلة. سماسرة العقارات من مواليد السرطان وكذلك اصحاب الفنادق يختبرون مكاسب جيدة خلال العام.

على مواليد 11.7 حتى 22.7 الانتباه جيدا الى صحتهم .. من يشعر بأعراض صحية غير اعتيادية وبشكل متواصل لا سيما في منطقة المعدة يجب الا يهمل في الفحص والعلاج .. عليهم تجنب الدخول في مواجهة مع بعض زملاء العمل .. سيشعرون بضغط في مجال عملهم .

بعض مواليد الفترة المذكورة يختبرون ايضا تغييرا مفاجئا في مجال عملهم, فقد ينتقلون بشكل مفاجىء وسريع من عمل الى اخر لا صلة له بالعمل الاول او يضطرون للتعامل مع رؤساء جدد لا يعرفون ما تنطوي عليه سريرتهم.

بعض مواليد 9.7 حتى 12.7 يواجهون مصاعب في الشراكة سواء كانت في العمل او العاطفة. منهم من يفقد شريك الحياة ومنهم من ينتهي عمله باغلاق الشركة التي يعمل فيها.

على الطلاب الاكاديميين التأكد من المادة التي يرغبون بدراستها لا سيما مواليد 1.7 حتى 6.7 فقد يستبدلونها بمادة اخرى بعد مضي عام من الدراسة. على مواليد السرطان الحذر ممن يتآمر عليهم من وراء الكواليس في الفترة ما بين 21.4.2017 و 4.6.2017 وفي السياقة داخل المدن من 5.9.2017 حتى 22.10.2017 ومن الادوات الحادة والنيران من 23.10.2017 حتى 8.12.2017. عاطفيا لديهم فترة من 1.8.2017 حتى 25.8.2017 ومن 7.11.2017 حتى 30.11.2017. ماليا خلال اول ثلاثة اسابيع من الشهر الاول ومن 23.7.2017 حتى 19.9.2017 فرص العمل خلال شهر شباط ومن 21.3.2017 حتى 5.6.2017 خلال فصل الخريف يشعرون بقوة الحظ عاطفيا وماليا، وتتاح فرصة للنسوة من هذا البرج للدخول في الحمل.

الاسد

23/7-22/8

ينشط مواليد هذا البرج في مجال السفر والاتصالات والمواصلات، ويعززون العلاقة مع الاخوة والجيران. يستفيد الطلاب الابتدائي والثانوي في الدراسة والمطالعة والامتحانات وممارسة هواية مفيدة. بعض مواليد هذا البرج لا سيما مواليد 13.8 حتى 22.8 يشتري او يبيع سيارة.

تتركز مصاعبهم في الامور العاطفية لا سيما مواليد الفترة المذكورة آنفا اذ يختبرون علاقة عاطفية صعبة تكون من طرفهم فقط فحذار من مطب عاطفي يترك اثرا سلبيا في نفوسهم لفترة طويلة ، ومن لا يختبر علاقة فاشلة بغض النظر ان كان ذكرا او انثى يشعر بأن حياته العاطفية باردة او شبه مقيدة. على مواليد الاسد عدم فرض وجهة نظرهم على أحبائهم لا سيما اولادهم، وعدم المبالغة في تجربة حظهم بأوراق اليانصيب وما شابه.

مواليد 9.8 حتى 12.8 مطالبون بالانتباه اكثر الى صحتهم والحذر في علاقتهم مع زملاء العمل. منهم ايضا من يغير عمله الى عمل اخر.

على مواليد 2.8 حتى 7.8 الانتباه في اية شراكة مالية جديدة يقومون بها وتجنب كفالة او اقراض المال لاي شخص، كذلك اذا حصلوا على مال من تعويض او تركة او شراكة سيواجهون المتاعب حتى الحصول عليه. على مواليد 13/8 حتى 22/8 الانتباه أثناء السياقة في الشوارع المفتوحة والابتعاد عن اماكن مجهولة لهم.

على مواليد برج الاسد الحذر ممن يتآمر عليهم من وراء الكواليس في الفترة ما بين 5.6.2017 و 20.7.2017 وفي السياقة داخل المدن في الفترة ما بين 23.10.2017 و 8.12.2017 والحذر ايضا من النيران والادوات الحادة لا سيما في المطبخ خلال شهر ديسمبر كانون اول.

ماليا ثمة فرصة من شراكة او تعويض خلال الشهر الاول ومن عمل اضافي او استرداد مال يعود لهم في الفترة ما بين 23.8.2017 حتى 14.10.2017 للعمل فترة شهري ايار مايو وحزيران يونيو .

خلال فصل الخريف يستفيد مواليد الاسد في الامور العقارية والسكنية ويعززون الروابط العائلية.

العذراء

23/8-22/9

يعتبر عام 2017 خيرا على مواليد هذا البرج ماليا، فثمة فرص جيدة يكون اغلبها من العمل او يستردون مالا يعود لهم. منهم من يحصل على هدية سنية او جائزة او ترقية في العمل، ومنهم من يعثر على كنز، ليس بالضرورة ان يكون مالا بل تحفا اثرية وما شابه.

تتركز مصاعبهم في الامور العقارية ويبرز ذلك بشكل خاص لدى مواليد 14/9 حتى 22/9. من يرغب بشراء او بيع عقار عليه ان يتفحص الاوراق الثبوتية جيدا، ومن يرغب في تغيير سكنه ان يتفحص الايجار الذي سيدفعه ان كانت نية للاستئجار. سيواجهون ايضا مصاعب في علاقتهم العائلية.

على مواليد 2/9 حتى 7/9 التأكد من شراكتهم سواء كانت في العمل او العاطفة فقد ينخدعون بسهولة في شراكة عمل مع شخص غير مؤتمن او ان يكون الطرف الاخر غير مخلص عاطفيا ويبيعهم اوهاما وخيالات.

على مواليد 13/9 حتى 22/9 مراجعة حساباتهم المالية المشتركة وما له صلة بالضرائب والتأمين.

مواليد 9/9 حتى 12/9 يختبرون تغييرا في علاقتهم العاطفية. قد تنتهي علاقة الى غير رجعة. عليهم ايضا عدم فرض سيطرتهم على احبائهم لا سيما اولادهم وعدم المبالغة في تجربة حظهم المالي.

ليحذر مواليد العذراء من مؤامرة تحاك ضدهم في الخفاء ما بين 20.7.2017 و 5.9.2017 والانتباه في السياقة داخل المدن خلال شهر ديسمبر كانون اول وعليهم ضبط الاعصاب أثناء تصريف امورهم من 5.9.2017 حتى 22.10.2017. عاطفيا لديهم فترة من 3.1.2017 حتى 3.2.2017 ومن 20.9.2017 حتى 14.10.2017.

ماليا ثمة فرصة لمكسب من تعويض او شراكة من 3.2.2017 حتى 3.3.2017 ومن 28.4.2017 حتى 5.6.2017 لكن عليهم الحذر في اية خطوة مالية يقومون بها وليمتنعوا عن شراء حاجيات ثمينة في الفترة ما بين 4.3.2017 حتى 3.5.2017.

خلال فصل الخريف يستفيدون في مجال الاتصالات والتنقلات، ومنهم من يشتري سيارة، ويعززون العلاقة مع الاخوة والجيران ويستفيد طلاب الابتدائي والثانوي في الدراسة.

الميزان

23/9-22/10

مواليد هذا البرج هم الاوفر حظا لهذه السنة مع وجود كوكب الحظ المشتري في برجهم حتى 10/10/2017 بعد ان دخله من نهاية العام الماضي 2016 – هذا الكوكب يتواجد في الميزان على الدرجات من 21 ْ حتى 30 ْ فمن الواضح ان مواليد العشرية الثالثة، اي مواليد 11/10 حتى 22/10، هم اكثر المستفيدين ، يحققون انجازات لم يكن بوسعهم تحقيقها قبلا، منهم من يستلم وظيفة جيدة ومنهم من يشتري عقارا او يبيعه بثمن جيد وغير ذلك من الانجازات، وهي مغايرة من شخص الى اخر حسب خارطته الشخصية.

سلبيا يواجهون صعوبة في علاقتهم مع بعض الاخوة والجيران وفيما يتعلق بالاتصالات والمواصلات والسيارة. عليهم الحذر في السياقة داخل المدن. يجد طلاب الابتدائي والثانوي صعوبة في دراستهم وامتحاناتهم ، من هنا على طلاب التوجيهي التركيز اكثر في الدراسة مما اعتادوا عليه وبذل جهد لضمان النجاح. يحصل تغيير جذري في مسكنهم او علاقتهم العائلية ويشعر بذلك على وجه الخصوص مواليد 9/10 حتى 12/10.

على مواليد 1/10 حتى 6/10 ممن يشكون من وضع صحي غير سليم الانتباه في تناول الدواء فهم عرضة لارتكاب خطوة خاطئة قد تؤذي صحتهم. مواليد 10/10 حتى 22/10 يختبرون تغييرا مفاجئا في الشراكة، سواء كانت شراكة عمل او عاطفة . منهم من يحصل لديه طلاق او فراق مفاجىء او ينتهي عمله بشكل مفاجىء.

على مواليد برج الميزان الحذر من مؤامرة تحاك ضدهم في الخفاء في الفترة ما بين 5.9.2017 و22.10.2017 – ليحافظوا على دبلوماسيتهم المعهودة أثناء تصريف امورهم والتعامل مع الغير في الفترة الممتدة من 23.10.2017 حتى 30.11.2017.

بخصوص العمل، فرصتهم من بداية العام حتى 21.3.2017 لأن الشهر الاول من السنة هو الاقوى، ثم من 22.6.2017 حتى 25.8.2017 والفترة الافضل ما بين 22.6.2017 حتى 10.8.2017. خلال فصل الخريف يستفيد مواليد الميزان من مال يدخل تحسينا على ميزانيتهم.

العقرب

23/10-21/11

يعتبر عام 2017 عاما تحضيريا لمواليد هذا البرج فوجود كوكب الحظ المشتري في الميزان حتى 10/10/2017 يحمل فرصة لمواليد العقرب للتعامل مع مؤسسة او شركة كبيرة خلال العام 2017 يستفيدون منها في وقت لاحق. بعد 10/10 ينتقل المشتري الى برج العقرب حاملا معه الفرصة لتحقيق انجاز ملحوظ يصعب تحقيقه في اي شهر او سنة, فهو لا يأتي الا مرة واحدة كل اثني عشر عاما.

على مواليد برج العقرب لا سيما مواليد 13/11 حتى 22/11 الانتباه جيدا الى ميزانيتهم فالنفقات في تصاعد والدخول في اي مشروع مالي كبير يتطلب تفحص الوضع جيدا قبل الاقدام على التنفيذ لئلا يتورطوا في منتصف الطريق .

على مواليد 8/11 حتى 11/11 ضبط الاعصاب أثناء التعامل مع الاخوة والجيران, وعدم الدخول في مواجهة معهم لاتفه الاسباب . ليحذروا ايضا في السياقة داخل المدن.

على مواليد 2/11 حتى 6/11 التأكد من اية علاقة عاطفية ينوون البدء بها, فقد تكون وهمية خيالية بعيدة عن ارض الواقع بمعنى ان الطرف الاخر لا علم له او لا رغبة له فيها. النسوة اللوائي يعانين من الحمل من مواليد الفترة المذكورة قد يختبرن حملا كاذبا. على مواليد هذه الفترة ايضا المحافظة على نظرة واقعية وعملية للأمور الاقتصادية والا ينجرفوا وراء تجربة الحظ المالي بالقوة.

على مواليد 12/11 حتى 22/11 المحافظة على صحتهم فالعمل الروتيني الممل ينال من اعصابهم. من يشعر بأعراض غير اعتيادية خلال العام يجب الا يهمل في الفحص والعلاج. منهم من يواجه بشكل مفاجىء المتاعب مع احد زملاء العمل . على مواليد العقرب الحذر من المؤامرات ما بين 23/10 و 8/12 وضبط الاعصاب اثناء التعامل مع الغير وتصريف امورهم خلال شهر ديسمبر كانون اول. ماليا تشتد النفقات لديهم معظم اشهر السنة، مع ذلك من فرصهم الايجابية الشهر الاول من السنة ثم من 21/5 حتى نهاية شهر يوليو تموز ومن 22/11 حتى 24/12 للعمل لديهم اولا شهر فبراير شباط ثم من 4/5 حتى 5/6 ومن 23/7 حتى 19/9 رغم وجود عراقيل ما بين 12/8 و 5/9.

فصل الخريف يحمل بشرى سارة لمواليد بداية البرج حتى منتصفه.

القوس

22/11-21/12

وجود كوكب زحل في برج القوس يتطلب من مواليده تحمل المزيد من المسؤولية على غرار ما حصل مع مواليد العشريتين الاولى والثانية خلال العام المنصرم 2016 – مواليد 13/12 حتى 22/12 هم الذين يجدون الحياة خلال العام 2017 اصعب مما كانوا يتوقعون. اذا تحملوا مسؤوليتهم جيدا خرجوا مع انتهاء 2017 اقوى من قبل، اما اذا اهملوا فسيدفعون الثمن غاليا وستتعطل الكثير من مصالحهم.

ايجابيا ينشط مواليد القوس اجتماعيا ويتعرفون على اصدقاء جدد، ومنهم من ينضم الى عضوية ناد او جمعية، واكثر المستفيدين هم مواليد 11/12 حتى 21/12.

مواليد 8/12 حتى 11/12 يكتشفون عدة طرق جديدة لكسب المال ليس بالضرورة ان تكون غير شرعية.

على مواليد 2 حتى 6/12 تفحص اية صفقة عقارية قبل القيام بها سواء للبيع او الشراء.. ليتفحصوا الاوراق الرسمية الثبوتية جيدا والثمن ايضا. عليهم ايضا ان يكونوا اكثر واقعية في تعاملهم مع افراد العائلة وان فكروا جيدا قبل تغيير مسكنهم.

سيجتاز قسم ملحوظ من مواليد 11/12 حتى 21/12 تجربة عاطفية مفاجئة تكون مع طرف غريب او طرف يعرفونه قبلا ولم يفكروا ابدا في مثل هذه العلاقة التي تميزت طوال الوقت بالصداقة فقط.

على مواليد برج القوس الحذر من مؤامرة بعد 9 ديسمبر كانون اول. ماليا لديهم فترة شهر شباط فبراير ثم فترة 22/6 حتى 25/8 ولكن ليحذروا النفقات بعد 12/8.

للعمل لديهم الفترة من 21/4 وتكون انجح بعد 4/5. عاطفيا لديهم فترة 3/2 حتى 3/3 ومن 28/4 حتى 5/6 ومن 5/7 حتى 31/7 ومن 1/12 حتى 24/12.

الجدي

22/12-19/1

هذه السنة واعدة لمواليد برج الجدي في مجال العمل ومركزهم الاجتماعي.. منهم من يجد عملا يليق به بعد سنوات من الضياع ومنهم من يتبوأ منصبا كبيرا ويدعم علاقته بالمسؤولين .. يحافظون على سمعتهم وانجازاتهم القائمة .. اكثر المستفيدين هم مواليد 12/1 حتى 19/1.

سلبيا ولنفس المواليد ايضا تتركز مصاعبهم في علاقتهم مع مؤسسة او شركة كبيرة كما يتسلل الى قلوبهم شعور باليأس والاحباط من حين الى آخر دون سبب مباشر. في مثل هذه الحالات عليهم الاختلاط بمن يثقون بهم للتخفيف عنهم وعدم المكوث لوحدهم. مواليد 7 حتى 10/1 يختبرون تغييرا جذريا على مجرى حياتهم لا رجعة عنه وقد يطال اي مجال من مجالات الحياة ، مثلا في علاقة معينة او في نوعية عملهم او في السكن والاقامة وغير ذلك. على طلاب الابتدائي والثانوي التركيز في دراستهم والتأكد من حفظ المادة فقد يسيطر التشتت الذهني عليهم لا سيما على مواليد 1/1 حتى 5/1 – على السائقين ايضا من مواليد الفترة المذكورة التركيز اكثر أثناء السياقة داخل المدن. يحصل تغيير مفاجىء في السكن والاقامة لدى مواليد 12 حتى 20/1 – منهم من يشتري بيتا او شقة دون تخطيط مسبق ومنهم من يتعرف على جار جديد غريب عن الحي. من المحتمل ان يفاجئهم احد افراد العائلة بطلباته او تصرفاته.

على مواليد برج الجدي الحذر على الطرقات خاصة في السياقة داخل المدن من 1/1 حتى 27/1 ومن النيران والادوات الحادة من 28/1 حتى 9/3 . ماليا تتوفر فرص يلعب عنصر الحظ فيها من 21/4 حتى 4/7 لكن حذار من النفقات المتصاعدة ما بين 21/4 حتى 3/5. فرص مالية اخرى تكون من 23/7 حتى 19/9 من تعويض او شراكة او قرض وهنا ايضا يجب الحذر من النفقات من 12/8 حتى 5/9.

للعمل الفترة من 21/5 حتى 31/7 ومن 23/9 حتى 7/11 .

للعاطفة الفرصة من 6/6 حتى 4/7 ومن 1/8 حتى 25/8. خلال فصل الخريف ينشط مواليد برج الجدي اجتماعيا ويتعرفون على اصدقاء جدد يستفيدون منهم في وقت لاحق.. منهم ايضا من ينضم الى عضوية ناد او جمعية واكثر المستفيدين هم مواليد 22/12 حتى 5/1.

الدلو

20/1-18/2

ينشط مواليد هذا البرج في مجال السفر البعيد والاتصالات البعيدة والهجرة. منهم من تصل قدماه ارضا لم يطأها قبلا اما للسياحة او للدراسة الاكاديمية. يستفيد الاكاديميون في مجال الدراسة والتدريس. يستفيد ايضا مواليد الدلو في الامور القضائية ، فمن يتابع قضية قضائية يخرج بنتيجة مرضية واكثر المتأثرين ايجابيا هم مواليد 11/2 حتى 18/2.

سلبيا يواجه مواليد الدلو المتاعب في نشاطاتهم الاجتماعية. منهم من يفقد صديقا او تتوتر العلاقة معه ومنهم من يفقد عفويته في ناد او جمعية.

على مواليد 30/1 حتى 4/2 الانتباه الى ميزانيتهم. من يرغب في الدخول في مشروع ضخم يتطلب مبلغا كبيرا من المال عليه تفحص امكانياته الاقتصادية بدقة لئلا يتورط في منتصف الطريق.

بعض مواليد 11/2 حتى نهاية فترة البرج (18/2) قد يشتري سيارة بشكل غير متوقع او يمارس هواية جديدة لم تكن تخطر له على بال ، كما تحصل تغييرات مفاجئة في علاقتهم مع الاخوة والجيران.

على مواليد برج الدلو الحذر في السياقة داخل المدن من 28/1 حتى 9/3 ومن النيران والادوات الحادة من 10/3 حتى 21/4 فتراتهم العاطفية من 5/7 حتى 31/7 ومن 26/8 حتى 19/9 ماليا خلال اول شهر من السنة ويكون المال على الاغلب من عمل اضافي او يستردون مالا يعود لهم ومن 5/7 حتى 31/7 حيث يلعب الحظ عنصرا فعالا في الحصول عليه ومن 7/11 حتى 30/11 ويكون من تركة او شراكة او تعويض.

للعمل من 22/6 حتى 25/8 رغم بعض العراقيل من حين الى اخر ومن 12/8 حتى 25/8 ومن 23/10 حتى 30/11.

خلال فصل الخريف يدفع مواليد الدلو بمصالحهم الاجتماعية قدما فمنهم من يتسلم منصبا رفيعا ومنهم من يعزز العلاقة مع المسؤولين، واكثر المستفيدين هم مواليد 20/1 حتى 5/2.

الحوت

19/2-20/3

تتاح الفرصة لمواليد هذا البرج للحصول على مال من تعويض او شراكة سواء كانت شراكة عمل او شراكة عاطفة واكثر المستفيدين هم مواليد 12/3 حتى 20/3 – منهم ايضا من يدخل في شراكة مالية تعود بالنفع عليه اذا اجاد اختيار الشريك المناسب. عدد قليل جدا من مواليد الحوت يحصل على تركة او ميراث .

على مواليد هذا البرج ، بصورة عامة ، من عام 2011 من وضع مالي غيرمستقر فهو يتحرك في اتجاهين : فقر او ثراء وبشكل مفاجىء وسريع ايضا . مواليد 11/3 حتى 20/3 يختبرون هذه السنة هذه التجربة من هنا عليهم عمل برامج ادخار من الان لتكون محطات انقاذ عند الحاجة.

مواليد 28/2 حتى 5/3 يستضيفون كوكب نبتون الذي يتحكم ببرجهم وهو كوكب الخيال والالهام الفني والاوهام . من لديه قدرة على الابداع الفني يزداد ابداعه ومن لديه هذا الكوكب في خارطته على زاوية صعبة يزداد هروبه من ارض الواقع الى ارض الخيال عبر الكحوليات والسموم الاخرى.

بعض مواليد 7/3 حتى 10/3 يميلون الى فرض سيطرتهم على الاصدقاء ، الامر الذي يوتر علاقتهم بهم.

تتركز مصاعب مواليد برج الحوت خلال العام لا سيما مواليد 12/3 حتى 20/3 في مجال العمل، عليهم المحافظة على انجازاتهم القائمة ومحاولة اثبات جدارتهم للمسؤولين عنهم.

خلال الشهر الاول من السنة يشعر مواليد الحوت بالطاقة والجرأة والرغبة الجنسية لكن يندفعون في تصرفاتهم اثناء التعامل مع الغير.

من 10/3 حتى 21/4 عليهم الحذر على الطرقات داخل المدن لا سيما أثناء قيادة السيارة بأنفسهم. ليحذروا النيران والادوات الحادة من 21/4 حتى 4/6.

عاطفيا تبدأ اول فترة مع بداية العام مع 3/1 حتى 3/2 تليها فترة ثانية من 1/8 حتى 25/8 وثالثة من 20/9 حتى 14/10.

ماليا لديهم شهر فبراير شباط الذي يحمل فرصة لمكسب اغلبه من العمل – الفرصة الثانية من 28/4 حتى 5/6.

للعمل من 23/7 حتى 19/9.

خلال فصل الخريف يستفيد مواليد برج الحوت في مجال السفر البعيد والرحلات والدراسة الاكاديمية والمواضيع القضائية وعمليات الاستيراد والتصدير والهجرة واكثر المستفيدين هم مواليد 19/2 حتى 6/3.