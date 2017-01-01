مصرع طفل بحادث دهس في الخليل

الخليل /PNN- لقي الطفل مراد يوسف جرادات البالغ من العمر 5 سنوات اليوم مصرعه إثر تعرضه لحادث دهس ببلدة سعير قضاء الخليل.

وأوضح بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة “بأنه وبناء على بلاغ ورد لغرفة عمليات مديرية الشرطة مفاده وقوع حادث دهس في بلدة سعير، على الفور تحركت للمكان شرطة المرور وطواقم الإسعاف لمعاينة الحادث وإسعاف المصاب”.

وأضاف البيان بأن الحادث نجم عن تعرض الطفل المذكور للدهس أثناء عبوره الطريق، الأمر الذي تسبب بوفاته على الفور حيث تم نقل جثة الطفل إلى المستشفى الأهلي .

وأكد البيان إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث وإلقاء القبض على سائق الشاحنة المتسبب بالحادث وتوقيفه وتسليم جثة الطفل لذويه لمواراته الثرى.