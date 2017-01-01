الفتياني يضع اكليل الرئيس على النصب التذكاري للشهداء بمناسب الذكرى الـ 52 لانطلاقة الثورة الفلسطينية

اريحا/PNN-وضع ماجد الفتياني محافظ أريحا والأغوار اكليل الرئيس محمود عباس بمناسبة الذكرى الـ 52 لانطلاقة الثورة الفلسطينية على النصب التذكاري لشهداء فلسطين في محافظة أريحا والأغوار في حديقة الاستقلال في مخيم عين السلطان

شارك في المراسم صائب نظيف رئيس سلطة الاراضي ورئيس بلدية اريحا محمد جلايطة وقائد المنطقة العقيد حمزة الجياب ومدير الشرطة فواز طالب وقادة الاجهزة الامنية و ومدراء الدوائر الرسمية وممثلي فصائل العمل الوطني والفعاليات الشعبية ورجال الدين المسيحي والاسلامي.

وعدد الشيخ زياد الشيخ مناقب شهداء فلسطين الذين رووا بدمائهم ارض فلسطين وفي مقدمتهم الشهيد الرئيس ياسر عرفات داعيا إلى الوحدة والتلاحم والعمل على طي صفحة الانقسام والسير قدما لمواصلة العمل لدحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف. كما أدت ثلة من حرس الشرف السلام الوطني.