1.8 مليون مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة في 2016‎

اريحا/PNN-اعلنت الادارة العامة للمعابر والحدود عن تنقل 1,837,307 مسافر ومسافرة عبر معبر الكرامة خلال العام الماضي 2016 وفي كلا الاتجاهين قادمين ومغادرين من والى ارض الوطن .

وذكر بيان الإدارة العامة للمعابر والحدود أن عدد المغادرين بلغ ( 924,585 ) مواطن ومواطنة وزائر ، فيما بلغ عدد القادمين ( 912,722 ) مواطن ومواطنة وزائر ، وأن حركة المسافرين خلال هذا العام كانت نشطة .

وأضاف البيان أن الاجهزة الامنية و المدنية العاملة في الإدارة العامة للمعابر قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين العام الماضي، وقدمت الخدمة المميزة للمسافرين و تنظيم وتسهيل سفر رحلات

العمرة والحج والوفود العامة والخاصة وكافة الأنشطة ، ومنها التنسيق للعديد من الحالات المرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية التابعة لجمعية الهلال الأحمر وغيرها ، كما وفرت

حافلات مخصصة لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجان مع مرافقيهم ما بين جانبي المعبر.