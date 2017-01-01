جنين: أسير من برطعة يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم السادس

جنين/PNN- يواصل الأسير محمد ناصر خضر علاقمة (27 عاما) من بلدة برطعة جنوب غرب مدينة جنين، اليوم الأحد، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم السادس على التوالي احتجاجًا على تجديد اعتقاله الإداري للمرة الثانية على التوالي.

وذكرت عائلة الأسير علاقمة إن نجلها الأسير القابع في سجن النقب الصحراوي، اعتقل في 15 آب/ أغسطس الماضي على حاجز برطعة، وحكمت عليه سلطات الاحتلال بالسجن الإداري لمدة أربعة أشهر دون أية تهمة تذكر، وتم تجديد اعتقاله لأربعة أشهر جديدة قبل أيام، ما دفعه للبدء بإضراب مفتوح عن الطعام.

يذكر أن علاقمة متزوج وأب لطفلتين وهو أسير سابق أمضى عدة أشهر في الاعتقال الإداري عام 2013