PNN بالفيديو: مهرجان مركزي لاحياء الانطلاقة ببيت لحم تخلله رفع اعلام الدول التي صوتت لفلسطين بمجلس الامن

بيت لحم /PNN/احيت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح ذكرى الانطلاقة الثانية والخمسين بمهرجان مركزي حضرع اعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء اسماعيل جبر واللواء جبرين الرجوب و عزام الاحمد و جمال محيسن و محمود العالول ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج واعضاء المجلس الثوري للحركة ومحافظ محافظة بيت لحم اللواء جبرين البكري و وزير الاسرى والمحررين عيسى قراقع وامين سر فتح اقليم بيت لحم محمد المصري واعضاء الاقليم وقيادات وكوادر فتح ببيت لحم.

وانطلقت فعاليات احياء ذكرى الانطلاقة بمسير عسكري للمئات من كوادر فتح الذين ساروا في شوارع بيت لحم بمسيرة رفعوا خلالها شعار حركة فتح وصور شهداء اللجنة المركزية للحركة والشهداء من امناء سر الفصائل الفلسطينية المختلفة كما رفعوا اعلام الدول الاعضاء بمجلس الامن التي صوتت لصالح قرار ادانة الاستيطان بمجلس الامن الدولي قبل ايام كتعبير عن تقدير شعبنا لوقفة هذه الشعوب مع الحقوق الفلسطينية.

و وصلت المسيرة التي شارك فيها اكثر من الف عضو من حركة فتح كان بعضهم من الملثمين الى مقر اقليم فتح بشارع المهد حيث اقيم هناك مهرجان مركزي القيت فيه الكلمات التي اشارت الى ان فتح باقية على عهد الشهداء وتضحيات الاسرى وعذابات اللاجئين والمهجرين بفعل الاحتلال وان فتح ستواصل الطريق التي بداتها حركة فتح وقادتها العظام وعلى راسهم الشهيد ياسر عرفات ابو عمار .

كما قام اعضاء اللجنة المركزية بايقاد شعلة الانطلاقة وسط هتافات المشاركين بالمهرجان حيث ادوا قسم حركة فتح و وقفوا دقيقة حداد على ارواح شهداء شعبنا الفلسطيني مع عزف السلام الوطني الفلسطيني .

وقال محمود العالول عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ان الحركة باقية على عهد الشهداء مشيرا الى ان الحركة استطاعت تحقيق الانتصارات منذ اليوم الاول لاطلاقها حيث اعادت للامة العربية كرامتها بعد انكسار الحروب مع دولة الاحتلال وسارت وقاومت في معركة الكرامة وبيروت وتونس وفي ارض الوطن واستطاعت اختراق كل المؤامرات بوحدة ابناءها وابناء شعبنا وفصائلة الوطنية التي كانت وما زالت مع الحرمة في سعيها لتحقيق اقامة الدولة وانهاء الاحتلال.

وثمن العالول وقفة ابناء فتح وشبيبتها الذين يحملون اليوم لواء المسؤولية والمقاومة بكافة اشكالها مشددا على انهم هم امل المستقبل وسيواصلون الكفاح حتى تحقيق الاهداف الوطنية مشيرا الى انجازات قيادة فتح ومنظمة التحرير واخرها المؤتمر السابع وانتخاب قيادة جديدة وطنية تحافظ على استقلالية القرار الوطني المستقل .

كما اشار العالول الى الى الانجاز السياسي الذي تمثل بقرار مجلس الامن الدولي الذي يدين حكومة الاحتلال وسياساتها العنصرية وعلى راسها الاستيطان مؤكدا على ان شعبنا سيواصل نضاله حتى تحقيق الانتصار .

من جهته قال اللواء جبريل الرجوب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رسالتها للعالم ان لا امن ولا سلام ولا ساتقرار دون اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات لاسيادة على ارض فلسطين

وراى اللواء الرجوب في قرار مجلس الامن وخطاب كيري تقدم يمكن البناء عليه وادراك اهمية اقامة الدولة الفلسطينية واهمية انصاف الشعب الفلسطيني واهمية اعطاء الشعب الفلسطني حقه في تقرير مصيره على ارضه

ان الاوان ان يدرك العالم بان الكيل بمكيالين من خلال دعم الاحتلال العنصري الفاشي الذي اصبح عمره خمسون عاما ان الان لرفع بطاقة حمراء في وجه

بدوره اشار محمد اللحام عضو المجلس الثوري الى ان ر فع الاعلام التي صوتت لصالح فلسطين ضد الاستيطان الاسرائيلي منوع من التقدير والوفاء للاحترام لهذه الدول وشوق الشعب الفلسطيني لحالة من الضمير الانساني الاممي مع القضية العادلة للشعب الفلسطيني في ظل عنجهية الاحتلال وضمان دولة الاحتلال بان هناك من يرعاه حيث جاءت الخطوة الاخيرة المتمثلة بالقرار الدولي الذي ادان الاستيطان هي تعرية للاحتلال امام نفسه وان الاحتلال منبوذ عاليما.

امين سر اقليم فتح ببيت لحم محمد المصري قال ان تنظيم هذا المهرجان لاحياء ذكرى الانطلاقة هو رسالة بان فتح بشبيبتها وتعاقب الاجيال فيها ما زالت قائمة وموجودة وستبقى حتى تحقيق اهدافها الوطنية وهي اليوم تجدد بعد 52 عاما انها قوية وقادرة على مواصلة النضال وترسل لشعبنا انها ستعمل لتعزيز الوحدة ومواجهة الاحتلال الاسرائيلي بشتى الوسائل وستعمل ايضا مع العالم على انها لن تتخاذل ولن تتنازل وستبقى صامدة على ثوابتها حتى تحقيق اقامة الدولة وانهاء الاحتلال

واشار المصري ان الانجاز السياسي الاخير المحسوب للقيادة الفلسطينية المتمثلة بالرئيس محمود عباس هو رسالة لشعبنا وللعالم بان فتح لن تتنازل وستواصل نضالها حتى دحر الاحتلال .