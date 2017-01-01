شخص يسلم نفسه للشرطة لتعاطيه المخدرات في الخليل‎

الخليل/PNN- قام أحد الأشخاص اليوم بالحضور إلى شرطة محافظة الخليل وتسليم نفسه بسبب تعاطيه المخدرات.

وأوضح بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة “بأن أحد المواطنين قد حضر لشرطة مكافحة المخدرات وقام بتسليمهم كمية من المواد المخدرة كانت عبارة عن مادة الحشيش وأداة التعاطي , مطالباً الشرطة مساعدته في الابتعاد عن التعاطي , على الفور قامت الشرطة بضبط المادة المخدرة والتواصل مع الجهات الطبية للبدء بإجراءات العلاج ” .

وأضاف البيان بأن الشرطة قد أعربت عن تقديرها الكبير لهذه الخطوة , والتي تدل على فهم هذا المواطن للخطورة الكبيرة التي تنتج عن تعاطي المخدرات , مؤكدين حرصهم الشديد على حياته وسلامته ومتابعتهم لحالته الصحية بشكل مستمر حتى التأكد تماماً من تعافيه .

وأكد البيان على ضرورة الوقوف صفاً واحد للقضاء على هذه الآفة الخطيرة , مؤكد مواصلة الجهود في نشر التوعية اللازمة من مخاطر هذه السموم وتأثيراتها الضارة على حياة وصحة الإنسان ومجتمعه .