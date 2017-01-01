د.مجدلاني : ينعى المطران كابوتشي صاحب المواقف الشجاعة المدافعة عن قضية شعبنا

رام الله /PNN- نعى الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. أحمد مجدلاني ،المطران هيلاريون كابوتشي، مطران القدس في المنفى، الذي وافته المنية اليوم الأحد، عن عمر يناهز 94 عام في العاصمة الإيطالية روما.

وقال د.مجدلاني المطران كابوتشي رمز مناضل ،وشجاع ، كان صاحب مواقف وطنية مدافعة عن حقوق شعبنا، تعرض للاعتقال من سلطات الاحتلال الإسرائيلي عام 1974 وحكم عليه بالسجن 12عاما ونُفي عن فلسطين عام 1978 وعاش حتى اليوم في منفاه بمدينة روما، عرف بمواقفه الوطنية ونضاله المستمر من أجل فلسطين .

واضاف د. مجدلاني إن وحدة الشعب الفلسطيني بمسلميه ومسيحيه هي الصخرة التي تتحطم عليها كافة مخططات الاحتلال ، فشعبنا ينعى المناضل كابوتشي ،ويستذكر كل مواقفه ونضالاته .

متابعا ان شعبنا برحيله خسر منضلا صلبا مدافعا عن القضية متحملا كافة اعباء