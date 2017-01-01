11 نصيحة غذائية لجعل بشرتك أكثر شبابا

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مع تقدم الإنسان في السن تفقد بشرته نعومتها ورطوبتها بفعل عامل الشيخوخة، بيد أنه هناك بعض الأطعمة والمشروبات تساعدك على الحفاظ على بشرتك وجعلها أكثر شبابا وحيوية.

1- العنب يساعد على إبقاء جلد بشرتك أكثر توهجا.

2- الأفوكادو تحفز بروتين الكولاجين من أجل الحصول على شعر ناعم وتمنع تساقطه.

3- الكاجو واللوز سيفيدانك في الحصول على جرعة جيدة من السيلينيوم، الذي يعمل على إبطاء ظهور شيخوخة الجلد.

4- الرمان قد يكون اختيارا جيدا للتقليل من خطر الإصابة بسرطان الجلد، وذلك لاحتوائه على مركبات الفلافونويد والبوليفينول.

5- إذا كان لديك مشاكل مع جفاف الجلد، فعليك بالفلفل، الذي يحتوي على كمية مهمة من “فيتامين سي”.

6- يعتبر البرتقال فاكهة مضادة للشيخوخة، لذلك ينصح به، حيث يحتوي هو الآخر على “فيتامين سي”.

7- الطماطم تعمل على حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس.

8- السبانخ تحتوي على نسبة جيدة من فيتامين (أ) ومركبات كاروتين، التي تشجع على نمو الخلايا.

9- الأسماك مثل التونة والسردين لها فوائد صحية كثيرة، من بينها الحفاظ على نعومة بشرتك.

10- الشاي الأسود مفيد هو الآخر للبشرة، إذ يحتوي على البوليفينول، وهي من المواد المضادة للأكسدة التي تمنع تأثير الأشعة الفوق بنفسجية.

11- البطاطا تحتوي على البيتا كاروتين الذي يعمل كمضاد للأكسدة، كما يمكن وضع شرائح البطاطا على عينيك للحد من الانتفاخ.

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