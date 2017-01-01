حركة “فتح” تضيء شعلة انطلاقتها الـ52 في مخيّم نهر البارد

بيروت /PNN- احيت حركة “فتح” في مخيّم نهر البارد اليوم الأحد، الذّكرى الـ52 لانطلاقتها بمسيرة جماهيرية حاشدة، وبمشاركة قيادة حركة فتح في شمال لبنان وممثلي الفصائل الفلسطينية والأحزاب اللبنانية.

تقدمت المسيرة صور الشهيد الرّمز ياسر عرفات، والرئيس محمود عبّاس، وشهداء اللّجنة المركزيّة، واصطفّت طوابير الكشافة والفرق الموسيقيّة والأشبال والزهرات وحملَة المشاعل والرايات.

وفي كلمة له، نوه مسؤول اعلام فتح في شمال لبنان مصطفى ابو حرب، الى الانتصار الدبلوماسي الذي تحقق في مجلس الامن الدولي بإصدار القرار 2334، مطالباً بإنهاء الانقسام وانجاز المصالحة الوطنية.

بعدها، أوقد المشاركون شعلة الانطلاقة على وقع اغاني الثورة الفلسطينية.