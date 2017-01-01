مصرع ثلاثة لبنانيين في الاعتداء الارهابي في اسطنبول

بيروت/PNN- اعلنت السلطات اللبنانية اليوم الأحد، مصرع ثلاثة لبنانيين في الاعتداء الارهابي الذي وقع فجر اليوم في مدينة اسطنبول التركية.

واكد قنصل لبنان العام في اسطنبول هاني شميطلي، مصرع ثلاثة لبنانيين هم: الياس ورديني، ريتا الشامي وهيكل مسلم، وجرح أربعة هم: فرانسوا الأسمر، نضال بشراوي، بشرى الدويهي وميليس بارالاردو.

وفي سياق متصل، ذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، في بيان، أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وجه بوجوب اتخاذ كل الإجراءات التي تؤمن سلامة الجرحى وإعادة الضحايا

والمصابين، وانه تقرر “بناء لذلك إرسال طائرة تابعة لطيران الشرق الأوسط، تحمل موفدا من وزارة الخارجية مع طاقم من هيئة الاغاثة وفريق طبي، للاطلاع على احوال الجرحى والمصابين وتأمين ظروف نقلهم الى لبنان.”