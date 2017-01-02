حالة الطقس: أجواء شديدة البرودة وتوقعات بزخات متفرقة من الأمطار

وتنبأت أن يكون الجو، يوم غد الثلاثاء، غائما جزئيا الى غائم وباردا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار خاصة فوق المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار خاصة فوق المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الخميس المقبل، غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من تدني مدى الرؤية الافقية.