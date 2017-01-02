المجلس الوزاري المصغر يقرر دفن جثامين شهداء حماس وعدم اعادتها الى ذويهم

رام الله/PNN- تبنى المجلس الوزاري المصغر للشؤون الامنية والسياسية الاسرائيلية بالاجماع، مساء أمس، خطة عمل لدفع اعادة جثماني الجنديين المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة هدار غولدين وأورون شاؤول، والشابيْن الاسرائيليين المحتجزين هناك.

ويشار إلى ان بيان ديوان رئاسة الوزراء الاسرائيلي لم يعط تفاصيل عن الخطة، مكتفيا بالقول ان المجلس قرر عدم إعادة جثامين شهيدين من حماس إلى ذويهم من الان فصاعدا، وإنما دفنها.

وعلم انه تقرر كذلك اتخاذ إجراءات ضد الاسرى الفلسطينيين من حركة حماس بشكل تدريجي. ومن بين هذه الاجراءات تقليص زيارات أبناء عائلات الاسرى، إضافة الى منعهم من مشاهدة التلفاز.

ويذكر ان صحيفة معاريف كشفت عن ان اسرائيل لا تفاوض حركة حماس حول اعادة المواطن العربي الاسرائيلي الموجود في قطاع غزة وهو المدعو جمعة ابراهيم ابو غنيمة الذي يرجَّح ان يكون قد دخل القطاع بمحض ارادته للانضمام الى حماس.

وقال مصدر سياسي إن ابو غنيمة لا يُعتبر اسيرا بل شخصا انضم الى تنظيم معاد.

وعقبت عائلتا اورون وشاؤول بالقول إن المهم هو الأفعال وليس الأقوال . وفي غزة رأى المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم ان الاجراءات الاسرائيلية لن تجدي نفعا . وأضاف انه ليس امام إسرائيل سوى الاستجابة لشروط الفصائل الفلسطينية بشان الاسرى .