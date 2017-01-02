اسعار العملات: الدولار: 3.83/ اليورو:4.03/ الدينار:5.41/ الجنيه:0.21 29 دقيقة مضت أقتصاد 74 زيارة إقـــرا أيـضـا ... أسعار المحروقات والغاز لشهر كانون ثاني 2017 2 يومين مضت وزارة المالية والتخطيط تقوم بتجهيز صرف المستحقات المالية للقطاع الخاص 2 يومين مضت بيت لحم/PNN- جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على النحو التالي: صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.83 شيقل. صرف اليورو الأوروبي مقابل: 4.03 شيقل. صرف الدينار الاردني مقابل: 5.41 شيقل. صرف الجنية المصري مقابل: 0.21 شيقل. 2017-01-02 Mariam Dannoun شاركها Facebook Twitter Google + Stumbleupon LinkedIn Pinterest