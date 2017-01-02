الشبيبة الفتحاوية تنعى المطران كبوتشي وتقرر إطلاق أنشطة تحيي ذكراه

رام الله/PNN- أبرقت حركة الشبيبة الفتحاوية في فلسطين، مساء الأمس، عبر لجنتها الإعلامية ، بيانا نعت فيه لجماهير شعبنا، ولامتنا العربية، وللإنسانية جمعاء رحيل مطران القدس هيلاريون كابوتشي، واصفة إياه بالزيتونة الفلسطينية التي تضرب جذورها عميقا في تراب القدس، وفلسطين، والتي ما غادرت يوما تراب الوطن، روحا، وانتماءا، ووعيا، وعملا، مؤكدة بان برحيله تفقد فلسطين، والعروبة، والإنسانية جمعاء مناضلا حقيقيا، ورجلا عمل بكل ما أوتي من قوة من أجل حرية فلسطين، جاعلا من العودة لها هدفا نبيلا، حما برح المحاولة من اجل تحقيقه، مستذكرة مشاركته مشاركته في أسطول الحرية عام 2009، مشيرة بأن جسده وإن غادر فتلك إرادة الله ، فيما لا زالت روحه وستبقى حرة فوق أسوار القدس، وكنائسها، ومساجدها، وكل أزقتها التي ناضل بها المطران كبوتشي، واعتقل منها، وحلم دوما بالعودة لها.

وذكر سكرتير العلاقات الدولية لشبيبة فتح رائد الدبعي، بان روح المطران المقاوم، الذي عرفه المناضلون صلبا في كل المواقع، وفي مقدمتها سجون وزنازين الاحتلال التي قضى فيها سنوات من عمره، قبل أن ينفى قسرا خارج الوطن الذي يحب، ستبقى تشكل للشباب الفلسطيني ولكل أبناء شبيبة الوطن منارة توجهنا دوما وأبدا نحو القدس التي أحب، والتي بقيت دوما بوصلته التي لا تخطىء، مشيرا بأن الشبيبة ستقوم بإحياء ذكراه، والمحافظة على إرثه النضالي، عبر السير على دربه بالمقاومة الواعية المثمرة، وتعزيز صمود أهل القدس، والدفاع عنها بالوعي، والوحدة، والصمود.

فيما أكد حسن فرج عضو المجلس الثوري لحركة فتح، وسكرتير عام الشبيبة، بان الشبيبة ستنظم عددا من المحاضرات، وورش العمل التي تحيي ذكرى الراحل العظيم، وبأنها ستطلق اسمه على العديد من الدورات الحركية، والأنشطة الوطنية خلال الأيام القادمة .