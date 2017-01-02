الارتباط العسكري يعيد فتح طريق مراح رباح في محافظة بيت لحم

بيت لحم/PNN- بعد جهود حثيثة واتصالات مستمرة تمكن الارتباط العسكري الفلسطيني، صباح اليوم الأثنين، من إعادة فتح الطريق الواصل بين بلدتي مراح رباح وبيت فجار قضاء بيت لحم التي أغلقتها سلطات الاحتلال قبل نحو اسبوعين بالسواتر الترابية بحجج وُصفتْ”بالأمنية” .

وأكد قائد جهاز الارتباط العسكري الفلسطيني اللواء الركن جهاد جيوسي على أن طواقم الجهاز حاضرة دائما بالميدان لخدمة الوطن وتلبية نداءات المواطنين على مدار الساعة تنفيذا لتوجيهات الرئيس محمود عباس للمؤسسة الأمنية بالعمل المستمر للدفاع عن المواطنين وحمايتهم وبذل جميع الجهود لحفظ أمن وأمان الوطن والمواطنين.