الاحتلال يلغي زيارة اهالي اسرى قطاع غزة لابنائهم صباح اليوم

‏20 ساعة مضت أسرى, مختارات PNN 294 زيارة

غزة/PNN- ألغت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، زيارات أهالي أسرى قطاع غزة لابنائهم دون مبررات .

وبحسب المصادر المحلية فقد ألغت سلطات الاحتلال يلغي زيارة أهالي أسرى قطاع غزة لابنائهم صباح اليوم بدون مبررات، وبشكل مفاحئ.

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