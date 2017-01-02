الاحتلال يلغي زيارة اهالي اسرى قطاع غزة لابنائهم صباح اليوم

غزة/PNN- ألغت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، زيارات أهالي أسرى قطاع غزة لابنائهم دون مبررات .

وبحسب المصادر المحلية فقد ألغت سلطات الاحتلال يلغي زيارة أهالي أسرى قطاع غزة لابنائهم صباح اليوم بدون مبررات، وبشكل مفاحئ.