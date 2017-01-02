الاحتلال يلغي زيارة اهالي اسرى قطاع غزة لابنائهم صباح اليوم 20 ساعة مضت أسرى, مختارات PNN 294 زيارة إقـــرا أيـضـا ... هيومن رايتس ووتش”: مسؤولون إسرائيليون يدعمون “إطلاق النار بقصد القتل” 7 ساعات مضت معهد دراسات الامن القومي الاسرائيلي: حزب الله يزداد قوة ويشكل التهديد الابرز لاسرائيل 8 ساعات مضت غزة/PNN- ألغت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، زيارات أهالي أسرى قطاع غزة لابنائهم دون مبررات . وبحسب المصادر المحلية فقد ألغت سلطات الاحتلال يلغي زيارة أهالي أسرى قطاع غزة لابنائهم صباح اليوم بدون مبررات، وبشكل مفاحئ. يتبع … 2017-01-02 Mariam Dannoun شاركها Facebook Twitter Google + Stumbleupon LinkedIn Pinterest