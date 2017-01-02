النيابة العامة وشرطة مكافحة المخدرات تضبطان 300 شتلة ماريجوانا في قرية كفر الديك

رام الله/PNN- ​تمكنت النيابة العامة في محافظة سلفيت ممثلة برئيسة النيابة العامة الاستاذة نجوى عبد الله وبالتنسيق مع شرطة مكافحة المخدرات ممثلة بالعقيد محمد السواملة مدير شرطة سلفيت، من ضبط مشتل مواد مخدرة في قرية كفر الديك، ومصنع صغير لتصنيع المخدرات.

حيث انه وبناء على المعلومات بوجود مشتل لتصنيع المواد المخدرة تحركت على الفور قوة من الشرطة ومكافحة المخدرات وعدد من وكلاء النيابة العامة في محافظة سلفيت الى الموقع، وتم ضبط 300 شتلة ماريجوانا، وبعد استكمال اجراءات الكشف والمعاينة أمرت رئيسة النيابة العامة بالتحرز على الاشتال، واستدعاء المختبر الجنائي لرفع البصمات، حيث سيتم متابعة التحقيقات والتحريات للوصول الى المتهمين بزراعة وتنمية هذه الاشتال واجراء المقتضى القانوني لانزال العقوبة الرادعة بحقهم.