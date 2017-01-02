PNN بالصور: موظفو مستشفى الميزان ينفذوا وقفة احتجاجية في اطار خطواتهم المطالبية التصاعدية

الخليل/PNN/ نفذت طواقم وموظفي مستشفى الميزان التخصصي وبمشاركة ممثلين عن نقابة التمريض صباح اليوم الاثنين وقفة احتجاجية لمدة ساعتان وذلك في اطار خطواتهم الاحتجاجية التي اطلقوها يوم السبت الماضي للمطالبة بحقوقهم والمتمثلة برواتبهم المتاخرة منذ ثلاثة اشهر.

وقام موظفوا المستشفى بتعطيل الدوام لمدة ساعتان و نظموا وقفة احتجاجية على مدخل المستشفى مطالبين بدفع اجورهم المتاخرة حيث رفعوا لافتات كتب عليها كفاكم تاخير عن دفع الرواتب – ثلاثة اشهر بلا رواتب وسنة رواتب غير منتظمة وقطع الارزاق من قطع الاعناق .

كما طالب الموظفين وزارتي المالية والصحة بدفع المستحقات للمستشفى ورفعوا شعار وزارة المالية والصحة افعوا لنا مستحقاتنا كما رفع الموظفون المحتجون – نخدم و نقدم افضل الخدمات للمريض الفلسطيني اعطونا حقوقنا .

بدورها عبرت نقابة التمريض والقبالة في الخليل عن وقوفها الى جانب الموظفين في مستشفى الميزان التخصصي مؤكدة دعمها لكافة الخطوات التي ينوي الموظفون بالمستشفى تنفيذها في اطار قانون العمل الفلسطيني داعية كافة الجهات الرسمية الفلسطينية لتحمل مسؤولياتها اتجاه المستشفى والمرضى من جهة و طواقم المستشفى مؤكدة انها ستبقى الدرع الحامي وتقف خلفهم قانونيا واخلاقيا ومهنيا وعمليا في اي خطوات ينون تنفيذها لتحصيل حقوقهم.

وقالت النقابة انها تجد نفسها امام طاقم عاجز عن اداء مهامه بسبب الازمة ايا كا سببها ودوافعها سيما ان الموظفين لم يستلموا رواتبهم منذ ثلاثة اشهر وكانوا يعانون من عدم انتظام الرواتب منذ عام مشددة على ان هذه الازمة تمس الموظف وقدرته على العمل .