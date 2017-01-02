27 رقما قياسيا في انتظار التحطيم عام 2017

مدريد/PNN- مع بداية اليوم الأول من العام الجديد فإن الأرقام القياسية في عالم الساحرة المستديرة سوف تتواصل بالسقوط أمام إصرار العديد من اللاعبين والأندية حول العالم، لعل أبرزهما الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وجمعت شبكة “سكواكا” الإنجليزية أبرز 27 رقما قياسيا قد يتم تحطيمه خلال العام الجديد 2017:-

1. أحد اللاعبين في الدوري الإنجليزي سيصبح أول لاعب من مواليد ما بعد عام 2000 يشارك في المسابقة وهناك عدد من المتنافسين على هذا اللقب أبرزهم، كين ويلسون (وست بروميتش) وفيل فودين (مانشستر سيتي) وأنخيل جوميز (مانشستر يونايتد).

2. كريستيانو رونالدو بحاجة إلى 13 هدفًا فقط ليصبح أفضل هداف في تاريخ الدوريات الخمس الكبرى برصيد 366 هدفا، حيث يملك البرتغالي الآن 354.

3. ليونيل ميسي بحاجة إلى 13 هدفًا ليصبح أول لاعب في تاريخ برشلونة يسجل 500 هدفا، حيث يملك ميسي حاليًا 487.

4. إذا أنهى أرسنال الدوري في المركز الرابع فسوف يحقق ذلك للمرة 8 في تاريخه، وسيكون أكثر فريق حقق هذا الرقم في الدوري.

5. زلاتان إبراهيموفيتش قد يصبح أول أجنبي يفوز بجائزة الهداف في الدوري الإنجليزي في موسمه الأول، حيث يملك الآن 12 هدفا.

6. كارلو أنشيلوتي في حالة تتويجه مع بايرن ميونيخ بالدوري الألماني قد يصبح أول مدرب في التاريخ يفوز بالدوري في أربع مسابقات أوروبية،

7. إذا حصل ليستر سيتي على أقل من 50 نقطة، سيكون أسوأ سجل لبطل في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

8. كل من كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي سوف يصبحان أول لاعبين يسجلان 100 هدف أو أكثر في تاريخ المسابقات الأوروبية.

9. إذا فاز يوفنتوس في مباراته الأولى في الدوري الإيطالي من العام الجديد، سيحقق رقمًا قياسيًا بالفوز في 26 مباراة على التوالي في الدوري على ملعبه وسيكسر رقمه السابق بـ25 مباراة.

10. واين روني بحاجة لهدف وحيد ليصل إلى 249 هدفا مع مانشستر يونايتد ليصبح أكثر هداف في تاريخ مانشستر يونايتد إلى جانب السير بوبي تشارلتون.

11. دييجو كوستا قد يكون أسرع لاعب يصل إلى 50 هدفا في تاريخ تشيلسي، حيث يملك حاليًا 45 هدف في 71 مباراة.

12 سرجيو أجويرو يحتاج إلى 26 هدفا ليصبح أفضل هداف في تاريخ مانشستر سيتي برصيد 178 هدفا ويتفوق على إيريك بروك 177 هدفا.

13. بيتر تشيك بحاجة للحفاظ على نظافة شباكه 17 مباراة، لكي يصبح أول حارس في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يصل إلى 200 مباراة بشباك نظيفة.

14. ريال مدريد قد يصبح أول فريق يفوز بدوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين في العهد الجديد للبطولة.

15. نجولو كانتي قد يصبح أول لاعب يفوز بالدوري الإنجليزي مرتين متتاليتين مع فريقين مختلفين.

16. كريستيانو رونالدو قد يصل إلى الهاتريك رقم 50 في مسيرته الرياضية ويملك حاليًا 45 هاتريك، 40 مع ريال مدريد و 4 مع البرتغال وواحدًا مع مانشستر يونايتد.

17. في حال وصل مانشستر يونايتد إلى فارق أهداف +16 في نهاية الموسم بالدوري الإنجليزي، سيصبح أول فريق يملك +1000 هدف في تاريخ المسابقة.

18. فيليب كوتينيو بحاجة لأربعة أهداف ليصبح أكثر لاعب برازيلي يسجل في الدوري الإنجليزي برصيد 30 هدفا، وهو الآن أفضل صانع أهداف برازيلي في المسابقة برصيد 27.

19. إذا خسر إيفرتون ثلاث مباريات أخرى في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، سيصبح أكثر فريق يتعرض للخسارة في تاريخ المسابقة برصيد 334 خسارة.

20. في حال سجل تشيلسي فوزين على التوالي في عام 2017 سوف يصبح أكثر فريق يحقق سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ الدوري الإنجليزي برصيد 15 مباراة.

21. يحتاج روبرت ليفاندوفسكي 7 أهداف ليصبح الهداف التاريخي للمنتخب البولندي برصيد 49 هدفا متقدمًا على الأسطورة لوبانسكي 48 هدفا.

22. مارك هامسيك بحاجة لـ11 هدفا ليتخطى ماردونا في عدد الأهداف، حيث سجل هامسيك مع نابولي 105 أهداف، بينما سجل ماردونا 115 هدفا.

23. ريال مدريد ويوفنتوس يتطلعان للفوز بلقب الدوري رقم 33 وهما أكثر الأندية تحقيًا للقب الدوري في الدوريات الخمس الكبرى.

24. لو سجل واين روني هدفًا بعيدا عن أولدترافورد سوف يصل إلى الهدف رقم 88، وسيصبح أكثر لاعب سجل أهداف خارج ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

25. زلاتان إبراهيموفيتش قد يصبح أول لاعب في التاريخ يسجل في دوري أبطال أوروبا مع 7 أندية مختلفة، أياكس ويوفنتوس وإيه سي ميلان وإنتر ميلان وبرشلونة وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.

26. إذا أنهى إيفرتون الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز العاشر، فسوف يكون قد حصل على جميع المراكز في الدوري بما فيهم أعلى ثلاثة وآخر ثلاثة.

27. جانلويجي بوفون بحاجة لمباراة دولية واحدة لكي يصبح أكثر لاعب أوروبي خاض مباريات دولية.