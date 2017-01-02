توتنهام المتحفز يتحدى طوفان تشيلسي في ديربي لندن

وانتصر فريق المدرب ماوريتسيو بوكيتينو للمرة الرابعة على التوالي أمس الأحد ليبدأ العام الجديد بفوز 4-1 على واتفورد بفضل ثنائية لهاري كين وثنائية لديلي آلي.

ويملك توتنهام 39 نقطة من 19 مباراة وسجل 37 هدفا واهتزت شباكه 14 مرة وخسر مرتين بعيدا عن ملعبه.

وفي نفس الوقت من الموسم الماضي كان توتنهام يملك 35 نقطة من 19 مباراة وسجل 33 هدفا بينما اهتزت شباكه 15 مرة وحينها بدا أنه من الممكن إحراز اللقب لأول مرة منذ 1961 قبل أن يتراجع.

لكن بينما كان توتنهام في خضم المنافسة على اللقب قبل عام واحد فإنه يجد نفسه الآن في المركز الرابع متأخرا بفارق عشر نقاط عن تشيلسي الذي يستطيع يوم الأربعاء تحقيق رقم قياسي في الدوري الممتاز بالانتصار في 14 مباراة متتالية في نفس الموسم.

ويتأخر توتنهام بفارق نقطة واحدة عن أرسنال صاحب المركز الثالث بينما يبتعد بأربع نقاط عن ليفربول ثاني الترتيب.

وخرج الثلاثي كين – الذي سجل 59 هدفا في 100 مباراة في الدوري بفضل ثنائية في مرمى واتفورد – وآلي وداني روز قبل نهاية المباراة من أجل الحصول على راحة قبل استضافة تشيلسي.

وقال بوكيتينو الذي انتهت آماله في إحراز اللقب في مايو أيار الماضي عندما فرط في تقدمه 2-صفر ليتعادل 2-2 مع تشيلسي في لقاء حماسي في ملعب ستامفورد بريدج “تشيلسي في موقف لا يصدق”.

وأضاف “ستكون الأمور صعبة على الفريقين لكننا نلعب على وايت هارت لين وبحاجة لكي نكون أكثر شراسة. نشعر بثقة كبيرة وسنحاول إظهار أننا أفضل من المنافس”.

وبعد فوزين متتاليين بنتيجة 4-1 خارج الأرض أشار كين إلى أن توتنهام في حالة ذهنية رائعة قبل مواجهة تشيلسي.

وأضاف المهاجم الذي استعاد مستواه بعد بداية متواضعة هذا الموسم “نشعر بالحماس وهي مباراة كبيرة، الأجواء ستكون رائعة، يجب علينا التركيز والتأكد من تقديم أداء جيد، وصلنا إلى منتصف الموسم ونقدم أداء جيدا”.

وخسر توتنهام 2-1 أمام تشيلسي في نوفمبر تشرين الثاني رغم تقدمه حتى قبل قليل من نهاية الشوط الأول وقال كين إن هذا الأداء سيمنح فريقه الثقة بأنه يستطيع إيقاف تقدم جاره اللندني، نعلم أننا نستطيع الفوز”.