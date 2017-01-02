إبراهيموفيتش يهاجم المنتقدين بتصريحات نارية

لندن/PNN- شن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، هجومًا حادًا على منتقديه، بعد تألقه رفقة الشياطين الحمر هذا الموسم.

وقدم إبراهيموفيتش مستويات رائعة منذ قدومه إلى مانشستر يونايتد، مطلع هذا الموسم قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث سجل 17 هدفًا مع المانيو في جميع المسابقات هذا الموسم.

وقال إبرا، في تصريحات نقلها موقع “فور فور تو”: “هذه الانتقادات تعطيني الكثير من الثقة، ثقوا بي، من ينتقدني يتقاضى راتبًا للحديث عني بهذه الصورة السيئة”.

وأضاف صاحب الـ35 عامًا: “لقد كانت سنة رائعة، كنت مدهشًا مع باريس سان جيرمان، ثم جئت إلى يونايتد وفي أول 6 أشهر لي الأمور تسير بشكل مدهش”.

وتابع مهاجم إنتر وبرشلونة السابق: “لقد أتيت إلى البريميرليج، والجميع يعتقد أن ذلك مستحيلاً ولكني كما هو الحال دائمًا تمكنت من إخراسهم”.

وواصل مهاجم يوفنتوس وميلان السابق: “أنا سعيد للغاية، وأشعر أني بحالة جيدة، لا أعرف متى سأعتزل ولكني أستمتع بكرة القدم، لقد أردت المجيء إلى يونايتد للرد على من أعتقد أني كبير في السن”.