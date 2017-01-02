هلال القدس يفسخ عقود 6 لاعبين دفعة واحدة

القدس/PNN- أعلن نادي هلال القدس، متصدر دوري المحترفين الفلسطيني في الضفة الغربية فسخ التعاقد مع ستة من نجوم الفريق الأول.

وذكر نادي هلال القدس أنه تم إنهاء التعاقد مع اللاعبين الحارس أحمد شبل، واللاعبين رودريجو غطاس وعبد مرجان، وأحمد ذياب وأحمد شعبان، ورامي الساحلي.

وقال النادي إن القرار سببه تحفظ اللاعبين السبعة على قرار مجلس الإدارة بتخفيض رواتب جميع اللاعبين بقيمة 20%، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من قبلهم، بسبب أن لديهم التزامات مالية رهنت بالعقود الأخيرة التي وقعوها مع الهلال قبل انطلاق الموسم الحالي بحسب تصريحاتهم.

وينوي النادي الفلسطيني إتاحة الفرصة أمام الشباب من الصف الثاني لأخذ فرصة رسمية جديدة كما حدث مع اللاعب عدي الدباغ الذي تألق وبات أفضل لاعبي الدوري.

وأنهى نادي هلال القدس مرحلة الذهاب من دوري الوطنية موبايل للمحترفين في الضفة الغربية، محتلاً المركز الأول برصيد 26 نقطة، بفارق نقطتين عن ثقافي طولكرم الوصيف.

المصدر: كووورة.