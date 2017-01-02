قراقع: ” قرار الكابينيت في قضيتي احتجاز جثامين الشهداء وتشديد العقوبات على الاسرى دلالة على التخبط الإسرائيلي”

رام الله/PNN- إستنكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، ما أقره المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر ” الكابينيت “، في قضيتي إحتجاز جثامين الشهداء وتشديد العقوبات على الأسرى، معتبرا ذلك دلالة واضحة على مدى التخبط والفراغ الذي تعيشه الساحة السياسية الرسمية لدولة الإحتلال الإسرائيلي.

وإعتبر قراقع أن هذه الخطوة التي أقدم عليها المجلس الوزاري المصغر، والتي تمثلت في التأكيد على الإستمرار في إحتجاز جثامين الشهداء، وتشديد العقوبات على الأسرى بشكل عام وعلى وجه الخصوص أسرى حماس، مرتبطة بأجندة سياسية معدة ومدروسة من قبل الحكومة اليمينية المتطرفة.

واوضح قراقع أن الهجمة الإسرائيلية في السنوات الاخيرة تركزت بشكل ملحوظ على الأسرى في سجون الإحتلال والأسرى المحررين، وأن حجم العقوبات التي تفرض عليهم يوميا ما هي الا حقد وعنصرية تتفاقم في احضان القوانين الإسرائيلية الإجرامية.

وطالب قراقع بضرورة أن يشهد بداية عام 2017، جرأة من قبل المجتمع الدولي ومؤسساته، يتمثل بالتحرك الفوري لردع إسرائيل ووضع حد لإجرامها، وان يتم إنقاذ أسرانا من سياسة الإرهاب المنظم لدولة الإحتلال، ووقف العقاب الجماعي والتدخل في شؤون العائلات من خلال إستمرار الإعتقالات بهدف التنغيص عليها، وغرس الأوجاع والآلام في حياة كافة ابناء الشعب الفلسطيني.