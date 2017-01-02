بلقيس فتحي تنشر فيديو لأكثر ما صدمها في حفل زفافها

نشرت الفنانة بلقيس فتحي ثاني فيديو من بعد زواجها على حسابها الشخصي على انستقرام، والذي تظهر فيه لحظة دخولها القاعة على المدعوين.

وعلقت بلقيس فيديو على الفيديو الذي نشرته مؤكدة على إنه يرصد تفاصيل لم يشاهدها جمهورها من قبل من حفل زفافها، لتكتب تفاصيل المشهد المنشور قائلة: ” كواليس ما شفتوها، شوفوا التوتر شلون واضح مت على نفسي ما عرفتني، انا لما اتوتر وجهي يعبس.. اول ما بدا الطق والرقص استنزلت وفكيت عن نفسي وبرضو انصدمت من نفسي”.

وانهال محبو بلقيس فتحي بالدعوات لها على المقطع المنشور متمنين لها السعادة مع زوجها رجل الأعمال سلطان عبد اللطيف.

وكانت يلقيس فتحي قد احتفلت بزفافها يوم الخميس الماضي في فندق ارماني ببرج الخليفة، ليحضر الحفل عدداً من نجوم الفن والمجتمع الخليجي.