7 أطعمة صحية لا تعرفينها هي الأهم في عام 2017

‏18 ساعة مضت منوعات 204 زيارة

إن صحة الإنسان تبدأ من طعامه، وطريقة تناوله لغذائه. وفي يومنا هذا أصبحت ثقافة التغذية شائعة بين الناس وتزداد انتشاراً يوماً بعد يوم. ولذلك سيحمل عام 2017 معه المزيد من ثقافة التغذية والعديد من الأطعمة الجديدة التي ستحتل قائمة الأطعمة الصحية في الأسواق وعلى قوائم الطعام في المطاعم في جميع أنحاء العالم لما تحتويه هذه الأغذية من فائدة ومنفعة.

إليك إذاً قائمة بأهم الأطعمة الصحية لعام 2017 والتي قد تسمعين بها للمرة الأولى:

الكاكايا:

7 أطعمة صحية لا تعرفينها هي الأهم في عام 2017هذه الفاكهة الغريبة من جنوب شرق آسيا غنية في البروتين والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد. نكهة رائعة وملمس غريب تعد بديلة للحوم عند النباتيين.

الأمارانث:

7 أطعمة صحية لا تعرفينها هي الأهم في عام 2017حبوب قديمة ظهرت واشتهرت في أمريكا الجنوبية تشبه الكينوا، إلا أنها غنية جداً بالبروتين والألياف وخالية من الغلوتين وتستخدم كبديلة للأرز أو الذرة أو القمح.

القرنبيط spigarello:

7 أطعمة صحية لا تعرفينها هي الأهم في عام 2017

المعروف أيضا باسم “spigarello الذي يعتبر من فصيلة البروكلى..نبات مغذي وممتاز يحمل الكثير من المنافع والفوائد.

أوبي:

7 أطعمة صحية لا تعرفينها هي الأهم في عام 2017

خضار  جذرية تشبه البطاطا الحلوة لكن بلون أرجواني ساحر. شهيرة جداً في المطبخ الفلبيني. تعد ملون طعام طبيعي للكعك والحلويات والآيس كريم.

واكام:

7 أطعمة صحية لا تعرفينها هي الأهم في عام 2017

 أعشاب بحرية معبأة بالفيتامينات الرائعة   A, B2, E, D, K, Cوغنية بالحديد والكالسيوم والمغنسيوم الرائع للعضلات، واليود للغدة الدرقية.

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