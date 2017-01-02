7 أطعمة صحية لا تعرفينها هي الأهم في عام 2017

إن صحة الإنسان تبدأ من طعامه، وطريقة تناوله لغذائه. وفي يومنا هذا أصبحت ثقافة التغذية شائعة بين الناس وتزداد انتشاراً يوماً بعد يوم. ولذلك سيحمل عام 2017 معه المزيد من ثقافة التغذية والعديد من الأطعمة الجديدة التي ستحتل قائمة الأطعمة الصحية في الأسواق وعلى قوائم الطعام في المطاعم في جميع أنحاء العالم لما تحتويه هذه الأغذية من فائدة ومنفعة.

إليك إذاً قائمة بأهم الأطعمة الصحية لعام 2017 والتي قد تسمعين بها للمرة الأولى:

الكاكايا:

هذه الفاكهة الغريبة من جنوب شرق آسيا غنية في البروتين والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد. نكهة رائعة وملمس غريب تعد بديلة للحوم عند النباتيين.

الأمارانث: