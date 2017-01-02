الاحتلال يحتجز عمال لجنة إعمار الخليل ويمنعهم من مواصلة عملهم

الخليل/PNN- احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عددا من العمال على مدخل شارع الشهداء، وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وذكر مدير عام لجنة إعمار الخليل عماد حمدان، أن قوات الاحتلال منعت عددا من العمال الذين يعملون بترميم المباني الواقعة في شارع الشهداء وتل الرميدة وجبل الرحمة، من مواصلة عملهم لاستكمال مشاريع ترميم وصيانة المباني فيها، عقب اقتحام الاحتلال منزلا (ورشة عمل) لعائلة أبو هيكل، واحتجزتهم على مدخل شارع الشهداء.

وأوضح حمدان أن سلطات الاحتلال، التي تمنع منذ أعوام دخول المركبات التي تحمل لوحات تسجيل فلسطينية أو يقودها فلسطينيون الى هذه المناطق، وضعت لافتات في المناطق المذكورة كتب عليها “ممنوع دخول الدواب والكارات”، وهذا ينغص حياة المواطنين اليومية ويزيد الصعاب على لجنة الإعمار ويعرقل عملها بشكل كبير.

يذكر أن أحياء تل الرميدة وشارع الشهداء وجبل الرحمة، من أكثر المناطق التي يصعب العمل فيها، لوجود أكثر من حاجز ونقطة عسكرية للاحتلال تعرقل هذا العمل الذي تقوم به اللجنة في ظروف حرجة ومقلقة، ومع ذلك تواصل اللجنة مسيرة عملها.