حركة التحرير الوطني الفلسطيني/فتح في مخيم الدهيشة تحيي ذكرى انطلاقتها ال 52

بيت لحم/PNN- كتب حسن عبد الجواد- أحيت حركة التحرير الوطني الفلسطيني / فتح، في مخيم الدهيشة ذكرى انطلاقتها ال 52 ، حيث نظمت مهرجان جماهيري حاشد، وعرض عسكري انطلق من أمام صرح الشهيد في المخيم، مرورا بشوارع وأزقة المخيم، وصولا إلى قاعة الفينييق.

وحضر المهرجان عضو اللجنة المركزية محمود العالول، و محمد المصري أمين سر حركة فتح في إقليم بيت لحم، وممثلي القوى الوطنية، والعديد من رؤساء الهيئات المحلية، والأسرى المحررين، وقيادات وكوادر وأعضاء الحركة في مخيم الدهيشة والمحافظة، ومئات المواطنين.

وهنا العالول أبناء الحركة والشعب الفلسطيني، بمناسبة انطلاقة الثورة الفلسطينية، ورأس السنة والأعياد الميلادية المجيدة.

وقال أن حركة التحرر الوطني الفلسطيني / فتح بعد 52 عاما من قيادة النضال الوطني التحرري في مواجهة المحتلين، ما زالت تواصل كفاحها في طريق الآلام والمعاناة، وتقدم الشهداء والأسرى والجرحى، على طريق الحرية والاستقلال.

ولفت العالول، إلى أن الحركة تفخر بأنها استطاعت ان تفشل كل محاولات اجتثاثها، في معارك الحرية في الكرامة وبيروت وجنوب لبنان، وفي انتفاضات الشعب الفلسطيني المتتالية.

وقال:” ان حركة فتح حققت انجازات هامة في مواجهة السياسات الاستيطانية لحكومة الاحتلال في مجلس الأمن بقيادة الرئيس محمود عباس، وان فتح بصفتها حركة تحرر وطني تعتز بصلابة مواقفها، فهي لم تسقط خياراتها، وما زالت تتمسك بكل أشكال النضال كحق مشروع لكل الشعوب المحتلة، وبمشروعنا الوطني وبأهداف شعبنا من اجل الحرية والاستقلال”.

ورحب محمد فرارجة أمين سر حركة فتح في مخيم الدهيشة بالحضور، مؤكدا أن الحركة التي أطلقت الرصاصات الأولى، وحولت جموع اللاجئين إلى مقاتلين من اجل الحرية والاستقلال مستمرة في قيادة النضال الوطني التحرري في مواجهة المحتلين، وستبقى وفية لتضحيات الشهداء و الأسرى والمبعدين وشعبنا في الشتات، ومتمسكة بالثوابت الوطنية.

وهنا سامي شاهين في كلمته باسم الحركة الوطنية الفلسطينية في مخيم الدهيشة حركة فتح بنجاح مؤتمرهم السابع، متمنيا لهم السير قدما على نهج القادة أبو عمار وأبو إياد وخليل الوزير.

وقال ” في هذا اليوم تضيء فتح اثنتين وخمسين شمعة , تنير درب الشعب على طريق الحرية والانعتاق .. اثنتان وخمسون وردة تزين قبر وضريح المعلم والمؤسس والرمز القائد ياسر عرفات”.

وتابع: “في هذا اليوم نستذكر قادتنا العظام الذين مضوا على درب الحرية والشهادة نستذكر القائد الرمز أبو عمار والحكيم وسمير غوشة وأبو العباس والقاسم وفتحي ألشقاقي والشيخ احمد ياسين رحمهم الله جميعا”.

وأكد شاهين: “نحن أقوياء بوحدتنا الوطنية وبمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وأقوياء بقيادتنا السياسية وبأطرنا الشرعية.” وفي هذه الذكرى علينا إن نحافظ على مسيرة الثورة بمعناها الحقيقي… ، وعلى المشروع الوطني الفلسطيني ، والانحياز للقضية والشعب والأرض حتى تبقى البوصلة واضحة ، فالنضال رغم كل الظروف يجب إن لا يتوقف ، ويجب الخروج من مرحلة اليأس …فعدونا يوميا يعمل على نهب الأرض وتوسيع مستعمراته… وتهويد القدس ….وتقويض مقومات الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس”.

وجدد شاهين بهذه المناسبة المجيدة تمسكه بالثوابت والأهداف التي من أجلها كانت الثورة ومسيرة الكفاح الوطني وقوافل الشهداء والأسرى والجرحى وكافة التضحيات التي تم تقديمها من قبل شعبنا الصابر المرابط والذي لا زال على تضحياته وأمله ببزوغ فجر الحرية والاستقلال.

وخلال المهرجان الفنان نواهضة عددا من الأغاني الوطنية، فيما قدمت فرقة أطفال غربة لاجئ فقرات فنية من الدبكة الشعبية.