اذا لم يطرأ تغيير: الشرطة الاسرائيلية ستحقق اليوم مع نتنياهو بشبهات الرشوة

القدس/PNN- تناولت الصحف اليوم موضوع التحقيق المرتقب مع رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، بشبهة الحصول على رشوة من رجال اعمال، والمتوقع، اذا لم يطرأ أي تغيير حتى اللحظة الاخيرة، ان يتم اليوم، في منزل رئيس الحكومة في القدس. ويأتي التحقيق المرتقب بعد عدة ايام لم تنجح خلالها الشرطة بتحديد موعد مع ديوان نتنياهو، لكنه حين اوضحت الشرطة ان التحقيق يجب ان يتم هذا الاسبوع، جاءت الموافقة من ديوان نتنياهو امس، على اجراء التحقيق صباح اليوم، حسب “يديعوت احرونوت”.

وتضيف الصحيفة انه حسب مخطط الشرطة سيصل طاقم التحقيق الى منزل رئيس الحكومة في القدس، لإجراء التحقيق معه هناك، لعدة ساعات. لكنه ليس من المستبعد ان يتم نقل مكان التحقيق، من اجل الحفاظ على السرية.

وفي مكتب المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت، اعدوا مسبقا البيان الذي سيتم نشره فور انتهاء التحقيق، ويتضمن تفسيرا مفصلا للشبهات ضد نتنياهو، ونتائج الفحوصات الذي قرر المستشار القانوني عدم التحقيق فيها. وقال مصدر مطلع ان كل شيء بات جاهزا: “الجانبان مستعدان احدهما للآخر والمسألة ستكون حرب ادمغة”.

ويسود التقدير بأن التحقيق سيستغرق اربع ساعات على الأقل، ومن المحتمل ان يجري في الوقت ذاته استجواب ابنه يئير، الذي تريد الشرطة توجيه عدة اسئلة اليه. لكنه من المتوقع ان يطلب نتنياهو وقف التحقيق لكي يتمكن من المشاركة في جنازة الوزير والنائب السابق يعقوب نئمان التي ستجري الساعة 12:00 ظهرا.

وتكتب “هآرتس” ان رئيس الحكومة يواجه قضيتين جنائيتين، الأولى متوقعة، والثانية مفاجئة جدا. وقد تسربت اجزاء من القضية الأولى خارجا، بينما لا تزال الثانية مختفية وراء ضباب كثيف. الاولى اصغر من الثانية في حجمها، وفي اطارها يشتبه نتنياهو بتلقي رشاوى وهدايا، بشكل منهجي، من العديد من اصحاب رؤوس الاموال، بعضهم من المقربين اليه.

والحديث لا يجري عن مغلفات مالية او تحويلات بنكية دسمة، ولكن، ايضا، ليس عن هدايا رمزية وذات قيمة صغيرة، كباقة ورد لعيد الميلاد او خُذروف (بلبل من مادة صلبة) لعيد الحانوكا. فالهدايا باهظة الثمن، واحيانا يبلغ ثمن الواحدة منها عدة آلاف من الشواكل، وقد تلقي الكثير جدا من هذه الهدايا؛ والشرطة تشتبه بأن قيمتها المتراكمة قد تصل الى مئات الاف الشواكل.

وتضيف الصحيفة في تحليلها للقضية، انه يمكن الافتراض بأن نتنياهو لن يعترف بتلقي الهدايا، وانما سيحاول التستر وراء الصداقة: بعض اصحاب رؤوس الاموال هؤلاء هم اصدقاء له وليس من الخطيئة تسلم هدايا منهم. لكن ظروف تلقي هذه الهدايا، والتي تمتد لسنوات وتتغلغل داخل سنوات ولايته كرئيس للحكومة، يمكن ان تصعب على نتنياهو والمدافعين عنه تفسير الامور.

صحيح ان تبادل الهدايا بين الاصدقاء هو مسألة مقبولة وانسانية، لكنه يبدو ان نتنياهو لن يتمكن من الاظهار للمحققين وجود طابع التبادلية، فهو لم يشتر لمعارفه هدايا مقابلة بآلاف الشواكل، كما انه في بعض الحالات، على الأقل، يشير الأمر الى استغلال مكانته الرسمية الرفيعة: فحسب مواد الادلة، لم يكن نتنياهو سلبيا في تلقي الهدايا الثمينة التي نزلت عليه، وانما كان يفحص ويطلب هدايا عينية.

اذا اتضحت حقيقة صورة الشبهات ضده، يصعب فهم كيف لم يتعلم نتنياهو، الذي يتمتع بالحكمة والحذر الزائد، من سابقيه الذين شاهدهم يتورطون في قضايا جنائية قاتمة، ولم يحذر من السقوط في هذه البئر. التمويل المتعرج لأسلوب حياته، يلاحقه منذ فترة رئاسته الاولى للحكومة. في حينه اتضح بأن ديوان رئيس الحكومة مول شراء سيجار له على حساب دافع الضرائب. وفي حينه اعتقدت عدة شخصيات متعنتة في النيابة بأنه يجب فتح تحقيق جنائي ضده. ورغم وضع توصيتهم على الرف، الا ان هذه الحلقة، وكما في التحقيق بالهدايا والنقليات الذي تم فتحه بعد خسارته للسلطة في اواخر التسعينيات، كان يفترض ان تجعله يتوقف عن تدخين السيجار او بكل بساطة دفع ثمنه من جيبه.

لقد تم طرح الشبهات حول تلقيه المنهجي للهدايا والرشاوى من قبل اصحاب رؤوس الاموال، على طاولة المستشار القانوني للحكومة ابيحاي مندلبليت، في فصل الصيف، وفي الآونة الأخيرة، طرأ تحول كبير في القضية عزز الادلة وجعل مندلبليت يمنح الضوء الاخضر للشرطة كي تحقق مع نتنياهو تحت طائلة الانذار. لكن وتيرة التحذير ليست مثيرة بشكل خاص: التلميحات التي قادت المحققين الى الاهداف التي حققت التغيير في الملف، كانت مطروحة امام النيابة العامة وقيادة الشرطة منذ زمن.

قضية الهدايا والرشاوى تعتبر متواضعة في حجمها، مقابل الشبهات الضخمة التي نسبت الى سابقيه في ملفات الجزيرة اليونانية وسيريل كورن (شارون) وتالينسكي وهولي لاند (اولمرت). لكن القضية الثانية، الخفية، التي ارتبط بها اسم نتنياهو يفترض ان تقرع الطبول وتكشف جانبا جديدا في شخصيته المركبة. هناك من اطلعوا عليها ويدعون انه يمكن لتلك القضية ان تحدث هزة.

تفاصيل القضية الخفية مطروحة امام مندلبليت والنائب العام للدولة شاي نيتسان، منذ اشهر طويلة، دون ان يعرف الجمهور الذي انتخب نتنياهو عما يجري الحديث. قيادة الشرطة تعتقد ان القضية التي ارتبط بها اسم شخصية اخرى رفيعة، تحتم فتح تحقيق جنائي. في الأيام القريبة سننشغل جميعنا، كما يبدو، في سلوكيات التدخين والملابس لدى رئيس الحكومة وعلاقات الصداقة الخاصة التي ارتبط بها مع اصحاب رؤوس الاموال الذين عملوا مثل بابا نويل حتى في الأيام العادية. لكن هذه القضية – والتي تحكي في الواقع قصة شخص استسلم، من دون قتال، لطابعه الضعيف، وفقد السيطرة في المكان المطلوبة فيه – ستكون مجرد تمهيد للقصة الثقيلة التي ستليها.

في الأيام الأخيرة صدر باسم نتنياهو بيان لوسائل الاعلام جاء فيه ان “كل القضايا، ظاهرا، اتضح انها واهية، وهكذا سيكون بالنسبة للادعاءات التي يجري نشرها حاليا. نحن نعود ونكرر: لن يكون شيء لأنه لا يوجد شيء”.

ولدى تطرقه الى الموضوع، خلال اجتماع وزراء الليكود، امس، قال نتنياهو: “اقترح على المعارضة عدم الاسراع الى حياكة البدلات”، فيما هاجم عضو حزبه ورئيس لجنة الداخلية البرلمانية النائب دافيد مسلم، الشرطة وادعى على صفحته في الفيسبوك، ان “سلوك الشرطة يختلف عندما يكون المقصود التحقيق ضد رئيس الحكومة. فعندما يجري الحديث عن شخص عادي لا تملك الشرطة محفزات، وافترض انه لو لم يكن نتنياهو رئيس الحكومة، لما استدعت الشرطة ابنه لفحص ما اذا دعوه الى هذا الفندق او ذاك. يوجد هنا جيش كامل وضخم يحاول استبدال رئيس الحكومة، وحسب رأيي يوجد تمويل من الخارج لهذا الأمر. هنا يفعلون كل شيء من اجل الاطاحة بنتنياهو وقيادة الاجندة اليسارية الى السلطة.”

مشروع قانون لمنع التحقيق مع رئيس الحكومة

مسلم لم يكتف بهذا التصريح بل قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” انه بادر الى طرح مشروع قانون يمنع التحقيق مع رئيس حكومة اثناء ادائه لمهامه.

وحسب الصحيفة، يقولون في حزب الليكود بأن التحقيق مع نتنياهو، هو محاولة لاسقاطه، ولذلك يعملون على سن هذا القانون. وكتب مسلم في مقدمة مشروع القانون انه “في السنوات الأخيرة كانت هناك حالات انشغل فيها رؤساء الحكومة بالتحقيقات ضدهم، واحيانا بسبب امور حدثت قبل توليهم لمنصبهم. من اجل منع ذلك، يقترح التحديد بأنه لا يتم فتح تحقيق بتاتا ضد رئيس الحكومة خلال شغله لمنصبه”.

وقال مسلم ان “على رئيس الحكومة اتخاذ قرارات مصيرية في مسائل تؤثر على الجمهور كله، ولذلك يجب ان يوجه كل طاقاته من اجل معالجة هذه الامور”.

في الموضوع نفسه هاجم رئيس الائتلاف الحكومي النائب دافيد بيتان (الليكود) نية الشرطة التحقيق مع نتنياهو وقال ان هدف التحقيق هو اسقاطه. “هناك جوقة متناسقة. لا يمكن مواصلة اداء المهام هكذا. رئيس الحكومة يتم اسقاطه في صناديق الاقتراع وليس بواسطة الفحص المتكرر. اليوم يفحصون نتنياهو على كل شيء، حتى الشائعات”.

يشار الى انه حتى لو تم تمرير هذا القانون فانه لن يسري على نتنياهو لأنه لا يمكن تطبيقه بشكل تراجعي.