حركة المقاطعة في الخليج BDS تطالب الحكومات الخليجية الالتزام بمقاطعة إسرائيل

رام الله/PNN- كجزء من حراك خليجي مناهض للتطبيع يعمل ضمن إطار حركة المقاطعة العالمية التي يقودها أكبر ائتلاف من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والتي تنادي أصحاب الضمائر الحية بمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها إلى أن تنصاع للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، نتابع التطورات الأخيرة من حكوماتنا بقلق بليغ ونحن نرى من يدفع دول الخليج إلى التقرب من العدو الصهيوني وخذلان قضيتنا الأولى. وإن ما يزيدنا ألمًا على ألم هو أن نرى هذه المحاولات التطبيعية تصل إلى حد التعامل مع مؤسسات إسرائيلية عسكرية متورطة بشكل مباشر في قتل أهلنا في فلسطين ولم يكن العدوان على غزة ببعيد. وذلك في الوقت الذي تواجه هذه الشركات مقاطعة دولية أدت إلى أن تلغي بعض دول في الاتحاد الأوروبي عقودها مع هذه الشركات كشركة إلبيت الإسرائيلية في النرويج وفرنسا.

ولقد تبين مؤخراً من الصحافة أن الولايات المتحدة الأمريكية وافقت على صفقة أسلحة مع قطر وتحتوي على خوذات من صنع شركة إلبيت وهي شركة إسرائيلية مقرها في حيفا المحتلة. وفي نفس الوقت نشر أن شركة مقرها الإمارات (Abu Dhabi MAR and ThyssenKrupp Marine Systems) ستبدأ بتصنيع سفن للقوات البحرية الإسرائيلية.

ندين بإسم حركة مقاطعة إسرائيل في الخليج BDS Gulf وكمواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي هذا التطبيع مع دولة الاحتلال والتعاون العسكري ونطالب المسؤولين في دولتي قطر والإمارات بإيقاف العقود المذكورة كما نطالب كافة دول الخليج الالتزام بمقاطعة الكيان الصهيوني وهو الموقف الذي يعبر عن شعوب الخليج المناهضة للتطبيع والمساندة لنضال الشعب الفلسطيني ضد الاستعمار و يتسق مع مواقف حكوماتها التاريخية.

ونختم هنا بالتذكير بمطالب عريضة “الخليج العربي يرفض التطبيع مع الكيان الصهيوني” وهي كالتالي:

المحافظة على مواقفها المقاطعة للكيان الصهيوني، والمتسقة مع تطلعات شعوبها، وذلك بمنع كافة أشكال التطبيع و على رأسها المقابلات الرسمية و الغير رسمية مع مسؤولي العدو و عدم إرسال وفود رسمية أو حتى السماح لوفود غير رسمية لا تمثل الدولة بزيارة الكيان الغاصب و اللقاء مع مسؤوليه.

‏معاقبة كل من يقوم بمخالفة ذلك بناءً على قوانين مقاطعة العدو الصهيوني في دول الخليج العربي و القوانين التي تمنع السفر ‏إلى الكيان الغاصب.

‏إتخاذ كافة الخطوات اللازمة لتشجيع مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها ضمن سياق حملة BDS العالمية.