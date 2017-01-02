وزير الاوقاف يلتقي رئيس مجلس القضاء الأعلى لبحث سبل التعاون المشترك

رام الله/PNN- التقى سماحة الشيخ يوسف ادعيس وزير الاوقاف والشؤون الدينية رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم اليوم الاثنين لبحث العديد من القضايا المتعلقة بالاراضي الوقفية .

وفي بداية اللقاء قدم ادعيس التهنئة للمستشار بالثقة التي أولاه إياها الرئيس محمود عباس بتكليفه رئيسا للمحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، متمنيا له التوفيق في حمل راية العدالة.

وقدم ادعيس شرحاً عن عمل الوزارة والدور الذي تقوم به على الصعد كافة ،مشيرا الى حرص الوزارة على العمل ضمن المنهجية السليمة التي تحقق العدالة للمواطنين كافة بمختلف مجالات الوزارة .

بدوره اكد المستشار عماد سليم على أهمية وزارة الاوقاف ومكانتها الدينية والـمسؤولية الكبيرة الـملقاة على عاتقها، مبيناً انها نالت شرف رعاية أركان الإسلام الخمس .

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على التعاون في العديد من القضايا ومناقشة الية استئجار العديد من الاراضي الوقفية في العديد من المحافظات لبناء مقرات جديدة للمحاكم .