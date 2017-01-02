هيئة الأسرى: ” وفاة والدة الاسير عبد الله العارضة من جنين “

رام الله/PNN- تنعى هيئة شؤون الاسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني والحركة الأسيرة في سجون الإحتلال والأسرى المحررين، والدة الأسير عبد الله العارضة من بلدة عرابة قضاء جنين، والتي وافتها المنية اليوم في مستشفى المقاصد بالقدس بعد صراع طويل مع المرض.

وأعرب الهيئة عن حزنها الشديد لوفاة الحاجة ام عبد الله، والتي كانت تتمنى أن تأتي تلك اللحظة التي تحتضن فيها فلذة كبدها حرا طليقا بعيدا عن الإحتلال وسجونه وادواته المشوهة، مشيرة الى ان توالي حالات الوفاة لأقرباء الأسرى وذويهم وهم داخل الأسر يدلل على مدى حقد وعنصرية هذا الغحتلال الفاقد لكل معاني الاخلاق والغنسانية.

يذكر ان الأسير عبد الله العارضة محكوم بالسجن 30 عاما، أمضى منها حتى اليوم 18 عاما.