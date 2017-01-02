بداية غزة: السجن المؤبد على مدان بالقتل، والبراءة لمتهمين في قضية أخرى

غزة/PNN- أصدرت محكمة بداية غزة، اليوم الاثنين، حكمًا بالسجن المؤبد بحق مواطن بعد تعديل المحكمة التهمة الموجهة إليه من القتل قصداً لتصبح القتل عن غير قصد وادانته بها إضافة لحمله آلة مؤذية خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

وحكمت المحكمة بالسجن المؤبد بحق المدان (ح/ح)، والاكتفاء بمدة توقيف المتهمين (ت/ح، م/ح) والمتهمين (ر/ح، ص/ح) في ذات القضية بالحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ ودفع غرامة مالية 500 شيكل لكل منهما .

وفي سياق آخر حكمة محكمة بداية غزة ببراءة كل من حاتم عابد وعابد عابد وسمير عابد المتهمين في قضية مقتل المواطن رائد عابد وذلك لعدم كفاية الأدلة .