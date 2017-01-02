ارتفاع على تداولات بورصة فلسطين

رام الله/PNN- سجل المؤشر الرئيسي لبورصة فلسطين ارتفاعا بنسبة 0.47%، اليوم الإثنين، في جلسة تداول بلغت قيمتها حوالي 1.1 مليون دولار.

وأغلق مؤشر القدس على 532.63 نقطة، مرتفعا 2.47 نقطة عن آخر جلسة تداول، مدعوما بارتفاع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.50%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.14%، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.27%، مع تراجع مؤشرا قطاع الاستثمار بنسبة 0.89%، والتأمين بنسبة 1.12%.

وشهدت جلسة اليوم التداول على حوالي 420 ألف سهم في 88 صفقة، وجرى فيها تداول أسهم 11 شركة، ارتفع منها سهم 6 شركات، وانخفض سهم 3 شركات، واستقر سهم شركتي فلسطين للاستثمار العقاري، وموبايل الوطنية الفلسطينية للاتصالات.

والشركات التي ارتفع سهم، هي: البنك الإسلامي الفلسطيني، والقدس للمستحضرات الطبية، والبنك الوطني، وبنك القدس، وبنك فلسطين، والاتصالات الفلسطينية.

وانخفض سهم شركات التكافل الفلسطينية للتأمين، وفلسطين للتنمية والاستثمار، والبنك الإسلامي العربي.