هيئة الأسرى: ” الأسير أنس جرادات يعيش في العزل الإنفرادي منذ سبع شهور “

رام الله/PNN- أفادي محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة، أن الأسير أنس جرادات من جنين، يعيش ظروف إنسانية صعبة وقاسية في الزنازين الإنفرادية لسجن عسقلان، والتي نقل اليها من زنازين مجيدو قبل 15 يوما، والتي كان امضى فيها اكثر من ست شهور.

وأوضح عجوة ان الأسير جرادات والذي كان في زيارته صباح اليوم الإثنين، يعاني من مشكلة في النظر، والتي تفاقمت بشكل ملحوظ بعد عزله، وأن تعامل غدارة السجن معه سيء ولا يتم تقديم العلاج اللازم له.

ونقل عجوة على لسان أنس أن سبب عزله منذ سبع شهور مبني على إدعاءات أنه يشكل خطرا على امن دولة الإحتلال، وانه يعيش وحيدا في غرفة ضيقة جدا تنتشر فيها الأوساخ والحشرات، وأن الطعام الذي يقدم له سيء جدا، ويستخدم وسيلة للضغط عليه والنيل من عزيمته، ويسمح له بالخروج للفورة ساعة واحدة فقط يوميا.

يذكر أن الأسير أنس جرادات محكوم بالمؤبد 35 مرة، ويجدد له قرار العزل بإستمرار، حيث ينتهي التجديد الأخير بتاريخ 23/5/2017، كما انه يعاني من منع زيارات الاهل منذ عام تقريبا، وأن هذا المنع ينتهي بتاريخ 14/2/2017.