طولكرم : جمعية رعاية شؤون الطلبة بالتعاون مع معهد جالكسي تطلق برنامج التدريب المهني والتقني

طولكرم/PNN- أطلقت جمعية رعاية شؤون الطلبة برنامج التدريب المهني والتقني وتحت رعاية محافظ طولكرم عصام أبو بكر وبالتعاون مع معهد جالكسي، وذلك بمشاركة د. سهام ثابت عضو المجلس التشريعي، مأمون ناصيف رئيس الجمعية، وأمين حرز الله عن المعهد، ود. سلامة سالم رئيس فرع جامعة القدس المفتوحة، وابراهيم أبو حسيب رئيس الغرفة التجارية، وممثلي المؤسسة الأمنية وممثلين عن المؤسسات الرسمية والأهلية وفعاليات المحافظة.

وثمن المحافظ أبو بكر جهود جمعية رعاية شؤون الطلبة ومعهد جالكسي بالعمل على تطوير قدرات الطلاب والخريجين، وخاصةً من خلال طرق باب التدريب المهني والتقني، مؤكداً على دعم الرئيس محمود عباس ” أبو مازن” لجميع الأنشطة والبرامج المتميزة لمحافظة طولكرم والتي تستهدف الرفع من شأن المحافظة في مواجهة التحديات والظروف الصعبة والتغلب عليها، و على الرغم مما يفرضه الاحتلال الاسرائيلي الذي لن يتمكن من منع الابداع الفلسطيني نتيجة لارادة شعبنا القوية والصلبة، مشيراً إلى ما يبذله رئيس الوزراء الاستاذ الدكتور رامي الحمد الله من عمل متواصل نحو تعزيز قدرات الطلبة والعاطلين عن العمل بدعم برامج التمكين والتأهيل والتطوير وعلى مختلف المجالات والتي من شأنها توجيه الشباب نحو التدريب المهني، كخيار استراتيجي وخاصة في ظل محدودية قدرة سوق العمل على استيعاب الخريجين وتوفير الوظائف لهم.

بدورها أشادت د. سهام ثابت باطلاق برنامج التدريب المهني والتقني، مستعرضةً واقع الالاف من الخريجين والعاطلين عن العمل، داعيةً لتوجه الشباب نحو التأهيل والتدريب المهني، وخاصةً مع احتياج المجتمع الفلسطيني لتلك المهن، معبرةً عن شكرها لجميعة رعاية شؤون الطلبة ومعهد جالكسي على توقيع هذه الاتفاقية التي من شأنها أن تنعكس ايجاباً على تنمية قدرات الشباب الخريجين والعاطلين عن العمل.

إلى ذلك قال أمين حرز الله بأن البرنامج يستهدف ويستوعب كافة الطلبة من المرحلة النهائية والدراسة الجامعية، من خلال توفير التدريب والدورات المناسبة لتوجهاتهم، مضيفاً بأن المعهد اتبع سياسة افتتاح فروع جديدة على مستوى المحافظات، لاستهداف أكبر عدد ممكن من الطلاب والمتدربين، وتحديداً مع الحصول على الاعتمادات الدولية للشهادات والعمل تحت مظلة الجامعة الأردنية،إضافة لمصادقة وزارة التربية والتعليم العالي على الشهادات التي يتم منحها للطلاب.

وشكر حرز الله المحافظ أبو بكر وجمعية شؤون الطلبة على الاهتمام والمبادرة نحو دعم برنامج الشراكة والتدريب تعميماً للفائدة التي يستفيد منها الالاف الخرجين والعاطلين عن العمل، بايجاد برامج تدريب مهني معتمدة سينعكس ايجاباً على المجتمع بشكل عام.

وكان مأمون ناصيف قد ألقى كلمةً في بداية اللقاء تحدث خلالها عن برامج عمل جمعية رعاية شؤون الطلبة لتوفير الخدمات المناسبة للطلاب والطالبات من جميع الجامعات، ومنها توقيع مذكرة التفاهم مع معهد جالكسي للتدريب واطلاق برنامج التدريب المهني والتقني، مع ايجاد خصم متفاوت للطلبة الذي يسجلون بالبرنامج من خلال الجمعية، مع مراعاة المعهد لجميع الحالات الانسانية والصعبة وأسر الشهداء والأسرى والحالات الاجتماعية.