طوباس: المحافظ واللواء الفارس يسلمان مكرمة الرئيس لابناء المحافظة من الديانة المسيحية

طوباس/PNN- نقل اللواء ربيح الخندقجي محافظ طوباس والاغوار الشمالية تحيات وتهنئة الرئيس لابناء المحافظة من الديانة المسيحية بمناسبة اعياد الميلاد المجيد وراس السنة الميلادية وذلك خلال زيارة كنيسة الروم الارثوذكس في مدينة طوباس لتسليم مكرمة الرئيس لابناء الطائفة وبحضور اللواء رائدة الفارس مسؤول ملف المساعدات الانسانية في مكتب الرئيس وقادة الاجهزة الامنية وممثلي حركة فتح اقليم طوباس بالمحافظة .

واكد المحافظ مجدداً على وحدة الشعب الفلسطيني بكافة اطيافه ودياناته ، مؤكدا ان فلسطين ارض الرسالات السماوية ومهد الانبياء وان محاولات الاحتلال بالاستيلاء على مقدساته الاسلامية والمسيحية ستبوء بالفشل بوحدة وصمود الشعب الفلسطيني وحكمة قيادته وتمسكها بالثوابت الوطنية ووفائها لدماء الشهداء وتضحيات الاسرى .

وبدورها ، أكدت اللواء رائدة الفارس على حرص الرئيس على متابعة قضايا شعبه من كافة اطيافه مؤكدا اعتزازه وفخره بالاخوة من الديانة المسيحية ودورهم الوطني في الدفاع عن المقدسات الاسلامية والمسيحية ، مشيرةً الا ان ارض السلام لا بد ان تنعم باسلام والدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .

وثمن بطرس عازر مسؤول طائفة الروم الارثوذكس في طوباس ، اللفتة الكريمة من الرئيس والتي تؤكد دائما على حرصه على التواصل الدائم مع ابناء شعبه وتهنئتهم بمناسباتهم الدينية والاجتماعية ، مؤكداً ان ابناء طوباس من الديانة المسيحية هم جزء اصيل من المحافظة وان الاخوة والمحبة تسود حياتهم في طوباس كما محافظات الوطن .