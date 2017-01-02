الاحتلال يواصل اعتقال البروفيسور عصام الأشقر وسط ظروف صحية صعبة

رام الله/PNN- قال نادي الأسير الفلسطيني أن سلطات الاحتلال تواصل اعتقال الأسير البروفيسور عصام الأشقر (57 عاماً)، إدارياً، دون تهمة أو مبرر، وسط ظروف صحية صعبة يعاني منها.

ونقل محامي نادي الأسير عن الأسير الأشقر خلال زيارة أجراها له في “عيادة سجن الرملة”، “أنه يعاني من مشاكل في ضغط الدم وصداع دائم، وتصلب وتضيق بالشرايين المؤدية للكلى، مشيراً إلى أنه تعرض قبل عملية اعتقاله إلى شبه جلطة بالدماغ أدت إلى تعطيل شبه كامل لجانبه الأيمن.”

من الجدير ذكره أن الأسير الأشقر وهو حاصل على شهادة بروفيسور في العلوم الفيزيائية ومحاضر في جامعة النجاح اُعتقل عدة مرات، بين أحكام واعتقال إداري، وآخر اعتقال نُفذ بحقه، في 24 نوفمبر 2016.