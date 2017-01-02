التربية تصدر تعميماً لمديرياتها بالتقدم بمبادرات تربوية لصندوق الإنجاز والتميز

رام الله/PNN- أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، تعميماً لمديرياتها لتشجيع العاملين فيها وللمعلمين/ات للتقدم بمبادرات في المجالات التربوية كافة، وذلك بناءً على إصدار الرئيس محمود عباس، قراراً بقانون لإنشاء صندوق الإنجاز والتميز لدعم التعليم في فلسطين، وذلك من خلال منح جوائز مادية ومعنوية للنشاط أو العمل الإبداعي المرتبط بالتعليم، تقديراً وتشجيعاً للإبداع والتميز للعاملين في سلك التربية والتعليم.

وأكدت الوزارة وضمن سعيها في خططها الاستراتيجية والتطويرية الرامية إلى رعاية المبادرات الإبداعية للوصول إلى التميز، بضرورة التعميم على جميع العاملين التابعين لمديريات التربية والمدارس بالتقدم بهذه المبادرات،مع أهمية مراعاة المعايير والمؤشرات ضمن تعليمات محددة، بحيث تستهدف المبادرات وكمرحلة أولى جميع العاملين في مديرية التربية والتعليم، وجميع العاملين في المدارس، بالإضافة إلى إمكانية استهداف المدرسة كوحدة واحدة، أو كفريق مدرسي مكون من اثنين على الأقل من الفئات المستهدفة.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تشكيل لجان فنية متخصصة لاختبار المبادرات المتميزة وتحديد الفائزين وتكريمهم وأن الجوائز ستكون على مستوى المديرية والوزارة.

ودعت الوزارة العاملين في السلك التربوي إلى زيارة موقعها الالكتروني www.moehe.gov.ps لتعبئة الطلب والاطلاع على التعليمات حتى تاريخ 31/1/2017، إما من خلال زاوية الأخبار أو من خلال مواقع وروابط.