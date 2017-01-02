التربية وشركاؤها يطلقون الدورة السابعة لإلهام فلسطين

رام الله/PNN- اطلقت وزارة التربية والتعليم العالي ومؤسسة التربية العالمية، الدورة السابعة لمبادرات إلهام فلسطين للعام الدراسي 2016/2017، فقد أعلن رئيس اللجنة التوجيهية لإلهام فلسطين وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. بصري صالح ، عن إطلاق الدورة السابعة من خلال كتب رسمية وجهها لمديريات التربية والتعليم وللأونروا، حيث جاء فيها: “تطلق اللجنة التوجيهية لإلهام فلسطين مرحلة الترشح للدورة السابعة، وتعلن عن فتح باب استقبال طلبات الترشح بدءاً من يوم الخميس29/12/2016 عبر الموقع الإلكتروني www.elham.ps، وحتى 28/2/2017″.

ومن شروط الترشح كما جاء في دليل إلهام الإجرائي: أن يكون المرشح من ضمن فئات الترشح المعلنة في هذه الدورة، ويتقدم المرشح بمبادرته وفق نموذج طلب الترشح الخاص بفئته

فقط. ويقتصر الترشح على المبادرات المتميزة التي نفذت منذ بداية

العام الدراسي2014/2015، ولا تقبل أية مبادرات قبل هذا التاريخ، وأن يكون قد مر على تنفيذ المبادرة مدة لا تقل عن أربعة أشهر. ويكون الترشح ذاتياً ويستثنى ترشيح الآخرين، ويشترط التقدم بمبادرة فردية واحدة فقط للمرشح، ويمكنه مشاركة آخرين بمبادرة واحدة ضمن فئة الفريق المدرسي، ويشترط في المبادرة أن تكون منسجمة مع أحد محاور الترشح الخاصة بفئتها.

ويجب أن يكون المرشح على رأس عمله “مزاولاً لمهماته” وقت تقديم طلب الترشح.

يذكر أن فريق إلهام فلسطين التنفيذي المشترك المكون من هيئة تطوير مهنة التعليم ومؤسسة التربية العالمية كان أكمل الاستعدادات كافة لإطلاق إلهام فلسطين، بعد الاحتفال باختتام الدورة السادسة في شهر آب الماضي، ويمكن لكافة المعنيين التوجه لموقع إلهام فلسطين الإلكتروني لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالدورة السابعة، وتشمل فئات الترشح كلاً من المشرفين التربويين والمعلمين ومديري المدارس وطلبتها من الصف السابع حتى الثاني عشر والمرشدين التربويين ومنسقي الصحة المدرسية التابعة لوزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم العالي، وأخيراً فئة الفريق المدرسي في حال عمل أكثر من شخص أو فئة على المبادرة.

أما محاور الترشح في هذه الدورة فهي أربعة، وتهدف كلها للوصول إلى تعلم لحياة سوية، والمحاور هي: أساليب التعليم والتعلّم التي تحترم التكوين الفريد لكل طالب، وتوفير بيئة تعليمية تعلّمية جامعة ومحفزة وصديقة للطفل، رعاية النمو التكاملي والصحة الشمولية لكل طالب،وتعزيز الانخراط الهادف والإيجابي للطلبة في الحياة المدرسية.

جدير بالذكر أن عملية تقييم المبادرات ستمر في ثلاث مراحل: المراجعة الأولية التي تتم فيها مراجعة جميع المبادرات المرشحة من قبل فريق خاص يشكله برنامج إلهام فلسطين. ومرحلة التقييم المحلي التي يتم فيها تقييم المبادرات التي اجتازت المراجعة الأولية من قبل لجان التقييم المحلية، التي تنفذ التقييم مكتبياً، وميدانياً ضمن زيارة التحقق الميداني وإجراء العروض.ومرحلة التقييم النهائي التي تنفذها لجان تقييم مركزية يشكلها برنامج إلهام فلسطين وفق محاور الترشح الأربعة لإلهام فلسطين للدورة السابعة. ويتم في هذه المرحلة إجراء مقابلات المرشحين مع لجان تقييم.

ومعروف أن برنامج إلهام فلسطين يتم بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم العالي ومؤسسة التربية العالمية (UEF) ووزارة الصحة ووكالة الغوث (الأونروا)، ويشرف على البرنامج مجلس الشركاء، واللجنة التوجيهية، وينفذ ويتابع مراحله فريق إلهام فلسطين المشترك، ومنسقو إلهام في المديريات والمناطق التعليمية، الذين من مهامهم الترويج لإلهام فلسطين في المديريات وإرشاد المبادرين إلى آلية تعبئة الطلبات.