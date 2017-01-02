الشرطة تضبط 264 شتلة ماريجوانا ببلدة بروقين غربي محافظة سلفيت‎

سلفيت/PNN- ضبطت الشرطة اليوم264 شتلة ماريجوانا المخدرة و المزروعة بأحد المنازل ببلدة بروقين غربي محافظة سلفيت .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة وصل PNN نسخة عنه أنه و بناء على معلومات و تحريات من إدارة مكافحة المخدرات بشرطة محافظة سلفيت حول وجود كمية من اشتال المارجوانا مزروعة في منزل قيد الإنشاء بمنطقة جبلية ببلدة بروقين، وبعد الحصول على مذكرة تفتيش من النيابة العامة تحركت قوة من شرطة مكافحة المخدرات بمساندة قوة من مديرية الشرطة الى المنزل ،وبتفتيشه تم العثورعلى (264) من اشتال الماريجوانا المخدرة داخل المنزل بطول (30-50)سم ، كما تم ضبط تجهيزات من مولدات كهربائية و أدوية كيماوية و إضاءة و مكيفات كهربائية و أسمدة خاصة للعناية بالاشتعال .

مضيفا البيان حضور كلا من العميد إبراهيم ابو عين مدير إدارة مكافحة المخدرات و العقيد حقوقي محمد سوالمه مدير شرطة محافظة سلفيت والأستاذة نجوى عبد الله رئيس النيابة العامة في محافظة سلفيت ، و التي أمرت بالتحفظ على كافة المضبوطات .

وأكد البيان ان الشرطة باشرت باجرات الكشف و المعاينة من المكان ، و متابعة التحقيقات و التحريات للوصول الى المتهمين و إجراء المقتضى القانوني بحقهم اصولا .